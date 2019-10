3 trucs à savoir sur…«Terminator: Dark Fate»

1. Retour au Terminator millésimé 1984



Le scénario de «Terminator: Dark Fate» rappelle des souvenirs. À Mexico, en 2022, Dani, 21 ans, voit soudain apparaître deux cyborgs pas trop rassurants. L’un, nommé Gabriel, pose en Terminator des plus sophistiqués, quasi indestructible et protéiforme. Ce Rev-9, est venu du futur pour exterminer le garçon. Mais Grace, supersoldate génétiquement augmentée, va faire équipe avec Dani pour échapper à la brute. Alors que s’engage une course poursuite corsée par les drones de la police, cette bonne vieille Sarah Connor, toujours chasseuse de Terminator, vient à la rescousse des fugitifs.

2. Les anciens paient de leur personne



Arnold Schwarzenegger semblait perdu pour la cause cinématographique, l’Autrichien d’origine ayant été sacré par deux mandats de gouverneur en Californie. Jusqu’ici, le septuagénaire se contentait de galipettes plus ou moins parodiques avec ses potes façon «Expendables». Cette fois, «il est de retour». En revanche, Linda Hamilton s’est, paraît-il, longuement fait prier par le producteur James Cameron pour rempiler. Tandis qu’Edward Furlong ne boude pas son plaisir, vingt-sept ans après sa performance de «superélu».

3.Les fans approuvent, suite en vue



Les premiers spectateurs américains apprécient, même formaté, le retour aux sources, après le désastreux «Genisys». À vérifier dans deux suites annoncées.

Science Fiction (USA, 127’, 14/16)

Cote: Pas vu.