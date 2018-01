«120 battements par minute», favori aux César

Une grande fresque sur les années sida en France, le film «120 battements par minute», et l'adaptation d'un roman sur la Première guerre mondiale, «Au revoir là-haut», font partie des favoris aux César, récompenses annuelles du monde du cinéma français.

Pour la première fois, les César - dont la 43ème cérémonie se tiendra le 2 mars à Paris - récompenseront le film ayant fait le plus d'entrées. L'Académie des César a annoncé mercredi la création de ce nouveau prix qui récompensera vraisemblablement une comédie à succès au box-office, après avoir été régulièrement critiquée pour des sélections jugées éloignées des goûts du grand public français.

The Académie des César has revealed the nominations for this year's #César Awards and #120BPM (120 battements par minute) leads the nominations with 13! Congratulations to all the nominees! #César2018 https://t.co/prXdweEOhe