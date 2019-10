Cate Blanchett en clôture du Zurich Film Festival

L'actrice australienne Cate Blanchett et Nicolaj Coster-Waldau, qui joue dans «Game of Thrones», participent à la dernière soirée du 15ème Zurich Film Festival (ZFF). Cette édition aura vu défiler une impressionnante brochette de stars sur les bords de la Limmat.

Les chasseurs d'autographes pourraient commencer à fatiguer tant ils ont croisé de stars sur le tapis vert du ZFF. Après Donald Sutherland, Kristen Stewart ou Javier Bardem, c'est au tour de l'Australienne Cate Blanchett de débarquer à Limmat City: l'actrice est venue présenter son nouveau film «Where'd You Go, Bernadette» et recevoir le «Golden Icon Award».

The *Golden* Icon Cate Blanchett pic.twitter.com/DWYnPwftle — Katie Blanket (@cateblanchyes) October 5, 2019

Quant à l'acteur danois Nicolaj Coster-Waldau, il est venu à Zurich pour présenter son nouveau film «Suicide Tourist». D'autres prix ont été remis comme celui du meilleur long métrage, du meilleur documentaire et du meilleur film de la compétition de cette année. (ats/nxp)