Carouge met l’art contemporain à la fête

Samedi 2 et dimanche 3 novembre, le ciel pèsera bien bas sur la tête des Genevois. Mais ils pourront égayer cette grise météo par une promenade tout en couleurs dans la cité sarde. Durant le week-end, les neuf espaces d’exposition regroupés dans l’association ArtCarouge proposent en effet leur édition d’automne de vernissages simultanés dédiés à l’art contemporain. Bijoux, dessins, peintures, design ou photographies, tous les chemins de la créativité y sont explorés, dans une ambiance éclectique et conviviale.

Actuellement en rénovation, le Musée de Carouge s’est exilé au boulevard des Promenades. Dans un abri provisoire, l’institution présente «Hortus – le jardin envahit la table», qui réunit les variations les plus audacieuses d’artistes céramistes sur le thème classique du jardin. La sélection regroupe les meilleures œuvres réalisées pour le 17e Concours international de céramique, manifestation biennale organisée par la Ville de Carouge depuis 1987. Il sera aussi question d’objets à la Galerie Annick Zufferey, où le créateur Ambroise Degenève montre «Oxydoréduction», une série de bijoux hybrides jouant avec les matériaux et puisant dans les codes et les techniques de différentes époques.

Insectes polychromes et graciles

Les amateurs de métaux précieux trouveront également leur bonheur à la galerie Séries rares, qui fait dialoguer, sous l’intitulé «Résonances de l’instant», les pièces élégantes de la bijoutière Ingrid Schmidt avec les insectes polychromes et graciles dessinés par la Lausannoise Anaëlle Clot. Une délicatesse qui préside aux travaux d’Isabelle Bonte itou, à laquelle Marianne Brand ouvre ses portes. «Fil de fer et Tarlatane» regroupe un ensemble de frêles et poétiques sculptures, qui évoquent des rivages imaginaires, un monde tout en légèreté où flottent, entre de fins roseaux, barques de pêcheurs et menus cabanons.

L’exposition de Philippe Fretz au Salon vert entraîne, elle, sur les voies de l’iconographie chrétienne. Pour «Jérusalem», le peintre genevois s’est inspiré de «la description de la Cité céleste dans le livre de l’Apocalypse». Cette évocation d’une ville sainte, dans son traitement des couleurs et des perspectives, fait écho aux «préraphaélites, voire aux miniatures médiévales», comme le précise la galerie. Tout est noir et blanc, en revanche, chez Ligne Treize et Jörg Brockmann. À la première adresse, Laurent Wolf déploie ses «Dessins noirs/Leporellos», où le fusain suggère avec une intensité charbonneuse des forêts, végétales ou architecturales; à l’enseigne du second, la photographe Marine Lanier dépeint, avec «Le soleil des loups», les paysages à la fois puissants et lyriques du sud de l’Ardèche dont deux frères se sont fait un royaume.

Chez Aubert Jansem, Charles de Senarclens fait une proposition pour le moins originale. L’idée de «Tout est parti…» a germé suite au déluge ayant endommagé irréversiblement la totalité des œuvres d’une galerie: à cet événement dévastateur, le jeune photographe a souhaité donner un sens positif, «à travers une série d’expérimentations gravitant autour de la nature». Le design, enfin, est à l’honneur à Nov Gallery. Cinq studios suisses y livrent leur interprétation de l’art ancestral de l’origami.

Art Carouge

Samedi 2 et dimanche 3 novembre de 11 h à 17 h.

artcarouge.ch