Une sculpture de Giacometti vendue pour 28,9 millions

Italie Plongée dans l'univers du célèbre sculpteur - pour la première fois - exposé au pavillon suisse de la Biennale d'art de Venise 2017. Plus...

Zurich Le public pourra notamment admirer lors de cette rétrospective 75 plâtres rarement visibles. Plus...

Enchères d'art Le 11 mai sera mis en vente par la maison Christie's un bronze de l'artiste suisse Alberto Giacometti. Il s'agit de l'estimation la plus élevée jamais demandée pour une sculpture. Plus...

Enchères à New York Une sculpture du Suisse Alberto Giacometti de 1950 a été vendue mardi soir près de 101 millions de dollars (97 millions de francs) aux enchères d'automne de la maison Sotheby's à New York. Plus...