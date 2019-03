Une initiative théâtrale qui «vient du cœur»

Il a beau ronronner encore deux semaines à l’Alchimic, où il redonne sa version de «La Panne» de Dürrenmatt, le comédien, metteur en scène et ancien directeur du Théâtre de l’Orangerie tourne comme un lion en cage. Un lion qui n’aurait plus de lieu – et qui se chercherait le coin herbeux où ronger librement son os. Son os? Mais oui: le beau texte, ce répertoire classique qui ne demande qu’à se partager soir après soir, génération après génération, dans la savane d’un parc genevois.

Occuper la brousse de la Rive droite

Depuis un an, Valentin Rossier poursuit activement son objectif: faire revenir de Fribourg, son port d’attache, cette réplique du Globe élisabéthain qui avait notamment suppléé au Théâtre de l’Orangerie durant sa réfection en 2010. Baptisée la Tour Vagabonde, cette structure en bois de forme circulaire ne s’implanterait plus ni au parc La Grange ni sur la plaine de Plainpalais, mais sur une Rive droite quelque peu négligée en matière culturelle.

Le parc Trembley offre accessoirement l’avantage de se situer à proximité de nombreuses écoles, dont Valentin Rossier et sa conseillère pédagogique Claudia Willaman George, en partenariat avec le DIP, espèrent attirer la faune. «Nous portons une attention particulière au public de demain, a insisté l’instigateur lors de la conférence de presse qu’il tenait vendredi avec son équipe. En d’autres mots, nous souhaitons offrir un présent à l’avenir!» miaulait-il, fier de sa trouvaille.

Venant combler le creux de fin de saison que traversent les théâtres institutionnels au printemps, l’événement lancé par Valentin Rossier associe au renouveau de la nature l’éternelle renaissance des œuvres littéraires majeures. «Loin de les présenter dans un esprit muséal, nous entendons souligner leur modernité pérenne, la façon dont leur écriture renvoie aux préoccupations contemporaines», énonçait hier dans un feulement contenu le héraut de la New Helvetic Shakespeare Company.

La carte complète des réjouissances

Budgétée à 450 000 francs, y compris la recette projetée, cette première édition, sur le thème «être et paraître», ne touche pas de subvention de la Ville de Genève – même si elle bénéficie de son soutien logistique. Valentin Rossier, son administratrice Eva Kiraly et son chargé de production Michel Negru sont allés griffer aux portes de fondations privées. Si le banc d’essai s’avère concluant, «nous avons l’ambition de perdurer», dans une première phase à Trembley, puis, pourquoi pas, ailleurs au bout du lac.

Pour des raisons économiques, le festival accueillera, en plus d’une création maison, deux coups de cœur déjà existants: «Les Précieuses ridicules» de Molière, que Vincent Bonillo avait créées en 2011, et «Le Dieu du carnage» de Yasmina Reza, que reprendra Georges Guerreiro deux ans après sa première suisse. Entre les deux, en mai, Valentin Rossier étrennera le second Marivaux de sa carrière, «L’Île des esclaves», qu’il parsèmera d’allusions à l’univers psychiatrique, dont il s’est déjà montré friand par le passé.

À la quarantaine de séances au total qui rythmeront nos beaux jours, les organisateurs ont ajouté six «Nuits vagabondes» qu’agrémenteront des DJ sets. Et qu’alimenteront les piadine, focacce et autres planchettes de cuisine locale concoctées par la buvette La Fraîche. Last but not least, l’homme de théâtre et activiste José Lillo fera son apparition tous les soirs, en tant que «bonimenteur philosophique», polémiste et ambianceur. De quoi se pourlécher en attendant une proposition dont «la singularité est qu’elle vient du cœur».

Tour Vagabonde Festival

Parc Trembley, du 26 avril au 20 juin, 022 808 08 27, www.tour-vagabonde-festival.ch

(TDG)