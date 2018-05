Mary Shelley a suturé son héros pour l’éternité

«Les manuscrits créent un lien intime et secret avec les écrivains les plus hermétiques»

Par amour du manuscrit original, Jessica Nelson a fondé, en 2012, les Éditions des Saints Pères avec Nicolas Tretiakow. Ces jours, l’éditrice publie le fac-similé du «Frankenstein» écrit par Mary Shelley à la Villa Diodati en 1816.

Que vous a appris ce manuscrit?



L’écriture résiste à nos yeux moins agiles qu’il y a deux cents ans, semble aussi ardue à déchiffrer que celle de Proust – réputé en la matière! Mais

au bout de quelques séances les manuscrits créent un lien intime et secret avec les écrivains les plus hermétiques. Il faut frapper à la porte, insister.





Qu’indique alors Mary Shelley?



Que la main de l’homme de sa vie, Percy Shelley, persiste en filigrane sur sa création. Non pas que son époux puisse être crédité en coauteur. Mais il se dévoile en éditeur attentif qui exige des amendements au texte. Pour Mary se devine une aventure fusionnelle, à la fois littéraire et amoureuse. C’est une toute jeune fille de 18 ans qui vit avec une intensité exacerbée, subjuguée par ce poète encore traumatisé par le suicide de sa première épouse, vingt jours avant leurs noces. Dans le travail, elle réconcilie la femme et l’artiste. Bon, scruter le manuscrit ne m’a pas non plus ouvert leur chambre à coucher!



La calligraphie témoigne-t-elle des conditions climatiques horribles?



Frigorifiée, Mary Shelley? Je ne m’y hasarderai pas, sa plume ne tremble pas, l’écriture penchée à droite, indique une romancière déterminée. Elle veut finir son histoire, et même épater la bonne petite société! La calligraphie montre cette excitation à gagner leur fameux concours plus que les nuits glacées par la tempête.





Des intentions inédites se devinent-elles dans les corrections?



À mon sens, une des erreurs les plus communes sur «Frankenstein» vient de la perception du monstre. Ainsi dans les ratures. Les corrections d’adjectifs dans les descriptions de la créature notamment, indiquent de manière significative que Mary Shelley ne cherche pas à fabriquer une créature bestiale, unidimensionnelle, elle lui laisse de l’humanité. L’ironie veut que le grand public mélange souvent Frankenstein et sa créature! Au fond, le monstre a supplanté son auteur.



À l’époque, son joli succès ne laissait pas présager cette pérennité.



Effectivement, Mary Shelley, si elle n’a pu vérifier la persistance de ce seul et unique roman, se consolerait de voir sa descendance sur des dizaines de générations. Jusque chez un jeune auteur comme Maxime Chattam, qui y voit «la mère d’un nouveau genre».