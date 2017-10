L’amoureux des pianos répare avec passion depuis 5 ans

Caché dans la zone industrielle d’Yverdon-les-Bains, l’atelier Bühler pianos n’est pas simple à dénicher. Mais les quelques efforts consentis valent indéniablement la peine. Une fois à l’intérieur, un somptueux Steinway & Sons accueille les visiteurs, au côté du maître des lieux, Frank Bühler.

Les doigts du facteur de pianos diplômé caressent les touches en ivoire et en ébène de l’instrument, vieux de 110 ans, avec douceur et sensibilité. Plus qu’un musicien, l’artisan parcourt la Suisse romande depuis 5 ans pour restaurer et accorder les pianos des particuliers. Il faut dire qu’à presque 36 ans, Frank Bühler, a toujours baigné dans la musique. Pendant près de 30 ans, son papa a joué de l’accordéon dans les bals et lui a transmis le virus. A 12 ans, Frank Bühler a choisi le piano et ne s’en est plus jamais détourné.

Après un premier apprentissage dans la vente d’instruments, le jeune patron a étudié durant 3 ans le jazz à Lausanne. Finalement, un dernier apprentissage de facteur de piano et une expérience professionnelle à Genève le ramèneront dans sa ville native d’Yverdon, où il tient son atelier depuis 5 ans. Dans l’arrière-boutique, imprégnée par l’odeur des vernis, Frank Bühler répare les pianos de ses clients avec passion.

Si l’atelier héberge au total 12 instruments, le grand ouvrage du moment est la restauration complète d’un honnête piano familial. Les cordes, le meuble, les marteaux… Tout est entièrement remis à neuf. L’instrument appartenait à une grand-maman, et sa famille, domiciliée à Suchy, souhaite lui donner une nouvelle jeunesse. Après 3 mois de travail, le piano devrait résonner pour au moins 100 ans, et faire revivre pendant aussi longtemps au moins le souvenir mélodieux de ses anciens propriétaires et musiciens. (TDG)