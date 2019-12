Fier d'avoir mangé une banane à 119'000 francs

Avant de manger la banane qu'avait scotchée au mur l'artiste italien Maurizio Cattelan, une oeuvre vendue 120'000 dollars à la foire d'art contemporain Art Basel de Miami, David Datuna a attendu quelques heures, histoire d'«avoir faim», a expliqué lundi en riant l'artiste, de retour à New York.

Italian artist Maurizio Cattelan's work "Comedian" featuring a banana taped to a wall has sold for 120,000 U.S. dollars at Art Basel in Miami, Florida, U.S.



