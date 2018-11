Voyage d’un photographe daltonien en Mongolie

Il est passionné de photographie mais ne voit pas le monde comme la majorité de ses semblables. Son daltonisme n’a pas empêché le jeune Vladimir Tisma de tout lâcher pour le 8e art. Depuis quatre ans, le Genevois se consacre à l’image et arpente le monde, son appareil en bandoulière. Après un livre publié à compte d’auteur en 2016, à l’âge de 19 ans seulement, le jeune homme expose pour la deuxième fois dans sa ville natale.

Le travail qu’il montre actuellement chez Studio art unlimited, en Vieille-Ville, relève d’une démarche singulière, en lien avec son infirmité visuelle. «L’idée a germé parce que ma mère voulait comprendre comment je voyais les choses», explique-t-il. Il y a deux ans, il se lance donc dans la conception d’un support qui permette au spectateur d’appréhender une photographie à la fois comme la saisit le plus grand nombre et telle qu’il la perçoit lui-même. Il met au point une plaque crantée en aluminium, sur laquelle on peut présenter deux clichés, par lamelles. Le processus exige le déplacement du visiteur: selon qu’on contemple l’œuvre depuis la gauche ou depuis la droite, on découvre la vision standard ou celle de Vladimir, qui «confond le bleu avec le rose et l’orange avec le vert».

Sept pièces uniques sont ainsi montrées dans l’espace du 25, Grand-Rue. L’ensemble des tirages est issu d’un séjour en Mongolie. «Les paysages du désert de Gobi se prêtaient bien à ce projet, raconte Vladimir. Il fallait de grandes étendues, sans trop de reliefs et de détails.» Reste la délicate question du traitement numérique des images, impossible à contrôler lorsque l’œil ne distingue pas toutes les teintes. Le photographe concède ne pas voir les modifications qu’il apporte aux couleurs, mais assure «savoir ce que les gens apprécient».

Voir l'animation

One way, two worlds Jusqu’au 2 déc., Studio art unlimited, 25 Grand-Rue. www.studioartunlimited.com (TDG)