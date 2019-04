Visite au cœur des villages fantômes

Perturbation

Grâce à une ouverture au centre de l’image, on voit

à la fois l’endroit et l’envers du décor: les fausses façades reproduisant des boutiques new-yorkaises et les palissades qui les font tenir. La vue frontale

et l’aplatissement de la profondeur mettent les deux éléments sur le même plan, ce qui perturbe notre perception de l’espace.