Un arbre pousse à l'intérieur du MCBA

Plus de 21'000 personnes l'avaient découvert vide, ou presque, en avril lors des journées portes ouvertes du bâtiment et des 3220 m2 qui seront dédiés aux expositions, le Musée cantonal des beaux-arts ne l'est plus! Signe d'une ouverture se rapprochant de plus en plus, la surprise est aussi généreuse que belle, elle sera également de taille pour les visiteurs qui pénétreront dès octobre dans le nouveau MCBA sur le site de Plateforme10.

Tout de bronze, d'or et de granit, «Luce e Ombra» un arbre de Giuseppe Penone, 14,5 mètres de haut, vient d'être installé dans le hall d'entrée. Offerte par sa galeriste lausannoise, Alice Pauli, l'oeuvre est emblématique du travail de l'artiste turinois, figure incontournable de la scène contemporaine et de l'Arte Povera(ndlr: une position artistique défiant l'industrie culturelle et la consommation de masse), qui avait notamment été invité à «planter» ses arbres dans les jardins de Versailles en 2013.

