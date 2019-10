Traversée aux confins de la mémoire

Le paquebot a des allures de titan mais son échine monstrueuse paraît pourtant bien frêle face à l’immensité. Aucune âme ne s’aventure sur le dos de ce Léviathan de bois et d’acier, à l’exception d’un homme, étendu sur le dos, les bras en croix, comme figé sous les cieux pâles. L’énigme du temps et la question de la précarité de l’être s’invitent dans la mystérieuse mise en scène, où règne aussi une indubitable force de vie. Cet instantané de Serge Macia fait partie d’un ensemble intitulé «Et vogue la mémoire», actuellement exposé dans les locaux de l’Association Alzheimer Genève et réuni dans un livre.

C’est le photographe que l’on voit à l’image: «Le premier jour, spontanément, je me suis couché dans ce rond jaune, pour contempler le ciel et sentir sous moi ronfler la bête.» Il demande à son père, qui l’accompagne sur le Queen Mary II, de déclencher l’appareil. En mai dernier, le duo a en effet entrepris de traverser l’Atlantique des États-Unis à la Grande-Bretagne, après quatre jours passés à Cape Cod et Martha’s Vineyard, dans la Nouvelle-Angleterre chère au peintre Edward Hopper et au poète et naturaliste Henry David Thoreau.

Mais une circonstance particulière préside à ce périple: il sera le seul que géniteur et rejeton feront jamais ensemble. Car le premier, âgé de 78 ans, souffre de la maladie d’Alzheimer. «Mon père est quelqu’un d’assez difficile, il ne s’est pas toujours intéressé à ce que je faisais, même si c’est à lui que je dois la passion de la photographie, confesse Serge Macia. Comme il s’agit d’un grand bourlingueur, je lui ai proposé cette croisière. Voyager facilite le contact, le partage et l’échange.» Suivant la suggestion de Sophie Courvoisier, directrice de l’association, Serge Macia documente le séjour. Si l’espoir de percer la bulle avant que l’oubli ne dévore tout s’est trouvé déçu, la pellicule, elle, a joliment parlé.

«Et vogue la mémoire» Jusqu’au 15 novembre à l'Association Alzheimer Genève, rue du Diorama 5. Visite sur rendez-vous au 022 723 23 33.