Renée Levi place le geste au centre de sa peinture

Elle a été exposée par deux fois au Mamco et son travail se déploie actuellement à la Biennale de Lyon et au Musée Langmatt de Baden, en Argovie. Le 28 septembre à Genève, Renée Levi a aussi décroché le Prix de la Société des arts 2019, doté de 50 000 francs et assorti d’une exposition personnelle à la Salle Crosnier ainsi que d’une publication. Malgré cette grande visibilité, la Bâloise d’adoption demeure assez méconnue du grand public.

Après Sylvie Fleury en 2015, Renée Levi est la seconde femme à obtenir cette distinction, pilotée cette année par Karine Tissot, directrice du Centre d’art contemporain d’Yverdon. Décerné sur un mode biennal, le Prix de la Société des arts récompense un artiste internationalement reconnu, de nationalité suisse ou habitant en terres helvètes. Née à Istanbul en 1960, Renée Levi enseigne depuis 2001 à l’École des beaux-arts de Bâle. Cette architecte de formation, reconvertie à l’expression picturale abstraite, a également signé plusieurs interventions dans des lieux publics, comme «Le tapis volant» au Cycle d’orientation de Montbrillant.

Mouvements et corporéité

Modeste par sa taille, l’accrochage au Palais de l’Athénée présente deux types d’œuvres: une série de monotypes déclinant des chiffres et des lettres, et une gigantesque toile au sol. «Beaucoup de ce que je fais émane du dessin, explique l’artiste. J’ai une grande collection de Sudoku, les nombres l’évoquent mais il ne faut pas y voir de signification. J’aime aussi utiliser mes initiales et les deux «e» de mon prénom, que j’adore mais qui sont si mal prononcés et mal compris hors des régions francophones.»

Renée Levi met donc moins d’importance dans le sens du signe sur le papier que dans le geste qui permet son apparition. Mouvements et corporéité jouent un rôle primordial dans l’élaboration de ses pièces. «Tout doit naître d’un trait, sans interruption. Il s’agit d’un travail très physique, plein d’énergie, mais attaché à la simplicité.»

Sous la verrière, un gigantesque tableau de 12 mètres sur 5 occupe presque tout le plancher, formant une sorte de vague qui lui confère un aspect sculptural. Intitulée «Amalia» – les créations de l’artiste portent souvent des prénoms de femme – la toile de coton porte des cercles rose vif sur son envers et son endroit, appliqués à la serpillière, d’abord en blanc puis en rouge. «J’aime le rouge, c’est une couleur lumineuse qui donne de la présence. Chaque cercle a son individualité mais demeure une forme simple. Chacun doit pouvoir se dire qu’il pourrait le faire.» S’il ôte ses chaussures, le visiteur est autorisé à arpenter avec précaution cette monumentale peinture, devenant ainsi lui-même une partie de l’œuvre.

Renée Levi Jusqu’au 27 octobre à la Salle Crosnier, rue de l’Athénée 2. www.societedesarts.ch