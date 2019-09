Récits graphiques et fibres fluo

Liban, Israël, Palestine. C’est dans des contrées aux enjeux complexes que Jean-Marie Fahy a mené une enquête tant esthétique que sociétale, par le biais d’images et de rencontres. Coline Mir, elle, a exploré par la sculpture l’empreinte du corps et sa relation au mobilier. Nés respectivement en 1992 et en 1991, les deux artistes se sont vu décerner, jeudi soir, les Bourses de la Ville de Genève – Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland – pour la jeune création contemporaine, dotées de 10 000 francs chacune. Leurs travaux sont présentés jusqu’au 13 octobre au Centre d’art contemporain, avec ceux des dix autres nominés.

Intitulée «Automotiv», la proposition de Coline Mir consiste en quatre pièces de belle dimension. À l’origine de deux d’entre elles, le geste fonctionnel de s’asseoir. En figeant la marque de son séant dans le plâtre, la plasticienne a conçu une sorte de siège, lequel matérialise, en négatif, le souvenir du corps. Disposés sur de hauts socles et pensés comme des empilements, ces vestiges d’assises ont été recouverts d’un orange fluo et velouté par flocage – un processus de dépôt de fibres synthétiques sur une surface enduite de colle. «Cette parure change la vision sur l’objet», explique celle qui est titulaire d’un master en arts visuel de la HEAD. Interpellée par les formes industrielles, Coline Mir détourne également mobilier médical et revêtement de sol de voiture pour élaborer des sculptures singulières, légèrement inquiétantes selon l’usage que leur prête l’imagination du spectateur: machine de musculation, chaise gynécologique ou table d’autopsie?

Jean-Marie Fahy a réalisé «Just Visiting», objet livresque en noir et blanc réunissant illustrations et dialogues collectés durant des séjours à Beyrouth, Jérusalem ou Naplouse: «L’idée était de cartographier les villes à travers des représentations, comme des tags ou des affiches, ainsi que des rencontres.» Pour ses recherches, le diplômé en graphisme a notamment utilisé les applications de réseautage Tinder ou Grindr (destiné aux gays). Les chats retranscrits parlent de sexe, mais aussi de politique, Jean-Marie Fahy poursuivant ses desseins sociologiques avec une belle obstination: «Tu sortirais avec un Arabe?» écrit-il à l’un de ses interlocuteurs juif, qui élude, manifestement gêné par la question. Il ressort de cet ouvrage ambitieux le portrait d’une jeunesse qui, dans un contexte d’ultraconsommation, oscille entre envie de fête et de révolution.

Bourses Jusqu'au 13 octobre au Centre d'art contemporain. centre.ch