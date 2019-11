Marie José Burki fige le temps chez Xippas

Elle l’affirme d’emblée, la description des choses l’intéresse davantage que les événements. Le regard que Marie José Burki pose sur le quotidien invite le spectateur à s’extraire du moment précis pour arpenter une réalité parallèle où se repense le rapport au monde. Usant de la photographie, de la vidéo, du texte ou du néon, l’artiste biennoise fait dialoguer images fixes et en mouvement pour questionner leur surabondance et leur résistance au passage du temps. Sous le titre de «Petit grand monde», elle ouvre son imaginaire singulier à la galerie Xippas.

La démarche visuelle particulière de Marie José Burki s’affiche dans la vitrine déjà, où deux instantanés figurent des détails de bouquets. Si le motif semble conventionnel, son traitement est tout sauf académique. Les fleurs ne semblent exister que comme prétexte à un grain étonnant du papier, semblable à du cuir, dans lequel se reflètent les carreaux verdâtres d’une fenêtre: ce rendu singulier procède du fait qu’il s’agit de photos de photos, prises de très près. «Ce qui compte pour moi n’est pas forcément le sujet, explique l’artiste. Mais plutôt la surface.» La démonstration se poursuit à l’intérieur, avec de grands clichés tirés en négatif présentant de délicats entrelacs de branches se détachant en blanc sur fond sombre, comme si l’on flânait le nez en l’air sous les arbres. L’observateur peut promener son œil à l’intérieur de cette image sans jamais qu’on lui en indique le centre. Car il n’existe ni cadrage, ni plans, ni hors-champ chez Marie José Burki, mais un simple instant nu au milieu d’un ciel de nuages ou d’un bosquet de jardin.

Hiératiques et ridicules

Celle qui vit et travaille entre Bruxelles et Paris rythme l’accrochage à l’aide de phrases lumineuses, façonnées au néon contre les murs. Elle a aussi installé son objectif au sein de la gypsothèque du Louvre, hébergée dans la petite écurie du roi du château de Versailles. Une impressionnante collection de sculptures et moulages y sommeille en s’empoussiérant, copies en plâtre de figures antiques réalisées il y a des siècles par des étudiants des Beaux-Arts. Marie José Burki les a immortalisées par la photographie et dans un petit film visible au sous-sol de la galerie. Dépourvu de trame narrative, «Exposure: dusk» fait défiler à l’écran ces idéaux gréco-romains de la beauté, étiquetés comme des mannequins, à la fois hiératiques et ridicules dans leur multiplicité – les mêmes Vénus et Apollon se retrouvant reproduits plusieurs fois.

Au rez, une autre vidéo immerge dans le «Panorama Bourbaki», exposé à Lucerne; ce tableau monumental et circulaire peint en 1881 par le Genevois Édouard Castres illustre l’internement de 87000 soldats français en déroute dans le Val-de-Travers dix ans plus tôt. La caméra évolue lentement dans ce paysage de neige et de souffrances, offrant une relecture actuelle des événements par l’incrustation de phrases puisées dans la presse d’aujourd’hui. «J’ai simplement décrit ce que je voyais, souligne celle qui définit ses pièces comme de petits mille-feuilles. J’aime avoir le regard collé sur les choses.»

«Petit grand monde» Jusqu’au 21 décembre à la galerie Xippas, 61, rue des Bains. www.xippas.com