Les curatrices bouclent leur mandat par une fête

Un livre, une exposition flash, des performances et des projections, des concerts et des lectures: la médiathèque du FMAC (Fonds municipal d’art contemporain) sera en fête jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 septembre prochain. Intitulé «tie and bye», le raout de trois jours marque la clôture de la programmation «slightly slipping on a banana skin» (ssoabs) orchestrée depuis deux ans par Bénédicte le Pimpec et Isaline Vuille.

Le jeudi soir, à l’occasion de la Nuit des Bains, le duo de curatrices inaugurera la publication, qui compile documents et activités réalisés durant son mandat, augmentés de textes d’auteurs et d’un cahier d’images. La soirée se poursuivra avec une sélection de vidéos sur le thème de la musique et de la fête. «On avait aussi envie de boucler gaiement les choses avec les artistes qui ont collaboré avec nous depuis 2016», souligne Isaline Vuille.

Ainsi, le vendredi, le public pourra profiter d’une exposition éclair de la collection ssoabs suivie d’une discussion sur le travail de Günther Ruch en présence de sa veuve, qui a prêté pour l’occasion plusieurs œuvres. Samedi, on verra notamment un film de Sylvie Boisseau et Frank Westermeyer sur le monde de l’entreprise, avant de découvrir le plasticien très rock Jérémy Chevalier s’essayer au DJing sur des vinyles… en béton.

Tie and bye Du 13 au 15 septembre à la Médiathèque du FMAC, rue des Bains 34. ssoabs.ch