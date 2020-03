Le minimalisme d'Olivier Mosset s'exprime en très grand au Mamco

Comme John Armleder, Sylvie Fleury ou Sarkis avant lui, Olivier Mosset a eu le droit d’envahir presque l’entier du Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco). Réactivant la pratique de la grande rétrospective, l’institution consacre trois étages à une plongée intense dans plus d’un demi-siècle de la peinture éminemment radicale de l’artiste né à Berne en 1944.

Après avoir grandi dans le Val-de-Ruz, cette figure majeure de l’abstraction a mené carrière entre Paris, New York et, depuis 1996, Tucson en Arizona, tout en gardant des liens étroits avec son pays natal. Olivier Mosset a aussi cultivé de féconds échanges avec les mouvements d’avant-garde, dont se fait l’écho la présentation. «Son œuvre commence en 1964, rappelle Paul Bernard, co-commissaire de l’exposition avec Lionel Bovier, directeur du Mamco. Retracer son histoire revient à se pencher sur près de soixante ans de débats artistiques.» Le conservateur souligne que ce goût du compagnonnage s’est manifesté dans l’élaboration de la rétrospective. Menée de façon collégiale, elle a été «l’occasion de discussions formidables avec d’autres artistes».

Machine tintamarresque

Chronologique, le parcours débute par une salle consacrée au Nouveau Réalisme, où le visiteur est accueilli par «Cercles et carrés éclatés», une immense machine tintamarresque de Jean Tinguely. Car c’est en tant qu’assistant de ce dernier puis de Daniel Spoerri – dont on peut apprécier l’un des «tableaux-pièges», constitué de reliquats de repas – que le Neuchâtelois entame sa pratique.

«Les tout premiers tableaux d’Olivier Mosset ont disparu, explique Paul Bernard. Ils comportaient les mots «The End» et «RIP», comme, déjà, les peintures de la fin d’une histoire.» Après des recherches initiales autour des lettres et des points, il entreprend, dès 1966, de répéter inlassablement un cercle noir au centre d’une toile blanche et carrée. Pendant huit ans, le Suisse en commettra deux cents, avec l’ambition de briser, par la réitération, la valeur de la peinture, d’en atteindre le «degré zéro».

Marque de fabrique

Cette expérimentation itérative permet à Olivier Mosset de faire la rencontre de Daniel Buren, Niele Toroni et Michel Parmentier, pareillement préoccupés de désacralisation, de répétition et de minimalisme. Sans jamais être un groupe, le quatuor, que la presse baptisera BMPT, mène, en 1967, un putsch contre la peinture académique, concevant les expositions sous la forme de «manifestations». Un soir de vernissage, par exemple, ils réalisent leurs œuvres devant le public avant de les décrocher et de ne laisser qu’une banderole, montrée au Mamco, où figure «Buren, Mosset, Parmentier, Toroni n’exposent pas». Suite à des désaccords, l’activité commune prend fin au bout d’un an; malgré sa courte durée, cette association a durablement résonné dans l’histoire de l’art.

Lorsque le cercle devient une marque de fabrique – certains y voient un logo, ou son initiale – Mosset opte, en 1974, pour les tableaux à bandes verticales, qui éveillent l’ire de Daniel Buren, adepte historique du motif. Deux ans plus tard, il est invité par le groupe Ecart, cofondé par John Armleder, à exposer à Genève: «Il propose une seule peinture de bandes blanches sur fond blanc, raconte Paul Bernard. Le dessin s’avère presque invisible et annonce le monochrome.»

Manie esthétique

En 1977, l’artiste suisse s’installe à New York pour explorer cette autre radicalité qu’est la couleur unique: jusqu’en 1986, il ne créera que des monochromes. Sa manie esthétique ne l’empêche pas de se rapprocher de créateurs venus d’autres champs, même les plus contraire à son mutisme pictural.

Il s’intéresse à la New Wave ainsi qu’au street art et prend part, avec une toile toute noire, à la première exposition de Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Olivier Mosset est aussi de l’aventure de la Radical Painting, portée par Marcia Hafif. En outre, la rétrospective rappelle que l’Helvète partagea un atelier (et la passion des motos) avec Steven Parrino, dont le musée montre de très belles pièces.

Quand la peinture se tait

L’an 1986 marque le retour du peintre à la composition géométrique, toujours minimale. Il prend un recul sur son propre travail, ose la déraison dans les dimensions, joue avec les formes, réalisant des toiles courbées ou en étoile, revisite les paradigmes de la modernité en usant de quadrillages ou de grilles.

Cependant, ces variations semblent modestes dans un travail qui, à travers les décennies, demeure quasiment immuable dans son expression. Voilà l’une des grandes forces de l’œuvre d’Olivier Mosset: les paramètres qui la définissent changent à peine, mais elle prend des sens différents selon le moment et le lieu de sa réception. Comme l’exprime joliment Paul Bernard, «plus une peinture se tait, plus on a envie de jouer au ventriloque».

Olivier Mosset Jusqu’au 21 juin au Mamco. mamco.ch