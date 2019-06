Le Rath impose le silence en peinture

Comme un clin d’œil au passé de sa commissaire Lada Umstätter, l’exposition «Silences» s’ouvre sur un tableau prêté par une institution qu’elle a dirigée: le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. C’est «L’Estampe japonaise» d’Aimé Barraud, une toile des années 1930 qui réunit à la fois le silence de l’atelier et le fracas d’un combat au glaive. «Cette composition s’inscrit parfaitement dans la section de l’exposition illustrant la représentation du bruit dans la peinture», précise la conservatrice en cheffe des beaux-arts au MAH, qui réalise ici sa première exposition au Musée Rath.

Après le bruit de la première salle (chanteurs, bataille navale, chasse à courre occupent les cimaises), le silence, ou plutôt les silences s’installent dans le reste de l’exposition. Les œuvres en présence représentent la plupart des techniques artistiques: dessin, peinture, sculpture, jusqu’à la photographie et la vidéo, à travers cinq siècles de production.

«Un tiers des œuvres présentées est issu des collections du MAH. Ce sont des tableaux qu’on ne voit pas souvent, comme le sont aussi les pièces prêtées par des institutions publiques et privées, qui constituent les deux autres tiers», indique la commissaire. «Ils sont accrochés dans dix espaces différents, chacun ayant son thème particulier lié au silence. C’est très subjectif et donc susceptible d’être remis en question par chaque visiteur, même par moi-même!»

Ainsi Lada Umstätter prévient-elle les commentaires de ceux qui auraient choisi 130 autres œuvres ou qui les auraient disposées autrement. «Je suis consciente que le sujet de chaque section pourrait donner matière à une exposition en soi. Il y a tant d’idées qui jaillissent et tant de références qui viennent à l’esprit. Pour «Poésie du silence», j’ai voulu montrer des tableaux en mains privées du Danois Vilhelm Hammershøi, dont l’un sert de visuel principal à l’exposition. Il représente sa femme debout face au mur, à côté d’un piano droit dont personne ne joue. L’impression de silence et de mystère que cette peinture dégage est très poétique. Comme est aussi «La grande salle du manoir» du même artiste.»

L’exposition «Silences» a l’avantage de couvrir tant de styles et d’époques différents que le regard le plus indifférent trouvera toujours quelque chose sur quoi s’arrêter. Dans la section «Vanité», ce sont les natures mortes du XVIIe siècle, images éminemment silencieuses, qui semblent occuper le terrain. L’une d’elles, prêtée par Strasbourg, est la spectaculaire «Corbeille de verres et pâtés» de Sébastien Stoskopff. Mais il y a aussi deux photos contemporaines parmi les vanités d’autrefois. Elles illustrent deux repas de condamnés à mort américains photographiés par Mat Collishaw.

De tels voisinages entre classique et contemporain ne sont pas rares au fil de la visite d’un Musée Rath au sol en partie recouvert de moquette noire, entre des murs du même, selon la scénographie volontairement sépulcrale de l’atelier oï de La Neuveville. Entre «Non-dit», «Silence sacré», «Mélancolies» et «Paysages silencieux», le promeneur découvre de splendides pastels de Liotard et de Maurice Quentin de La Tour, des paysages d’Alexandre Calame, des nus de Félix Vallotton, un impressionnant Ribera, «La Mélancolie» de Dürer, des trésors contemporains de la collection Pictet, tout cela livré et expliqué dans un guide disponible sur place et dans le catalogue de 207 pages.

«Silences» au Musée Rath jusqu’au 27 octobre 2019. www.mah-geneve.ch (TDG)