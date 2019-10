Le Petit-Saconnex se met en scènes

Diane et Sun Hwa aèrent conjointement leur chien au parc de la Tourelle tandis qu’Andréa et Gabriel débattent la mobilité douce sur le banc à étages de la promenade des Crêts. Immortalisés par l’objectif de Marina Cavazza, ces duos s’affichent en grand format au fil d’un parcours photographique jalonnant la coulée verte du Petit-Saconnex. Jusqu’au 30 octobre, cette «Balade à la découverte de l’autre» expose une cinquantaine de portraits dans les rues, places et parcs publics du quartier. Répondant à un appel lancé par le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, ce projet porté par l’Association des habitants du Petit-Saconnex et Genêts vise «à la promotion de l’intégration, de la culture et de notre environnement».

Elle-même résidente de ce bout de ville certes agréable à vivre mais où les gens «ne se croisent qu’à la boulangerie», Marina Cavazza s’est mis en tête «de créer des liens qui puissent, peut-être, se poursuivre dans le temps». L’artiste ne cache pas qu’il a fallu un peu de persévérance pour réunir la grosse centaine de candidats à la prise de vue – habitant ou travaillant dans le quartier. Un questionnaire a permis de trouver des intérêts communs à ces personnes d’âge, de genre et d’origine divers, puis de les apparier selon leurs affinités.

On les croirait dans les Caraïbes. C’est pourtant dans une fontaine de la rue de Moillebeau que les quatre garçons s’ébattent en ce jour de juillet. Ils ne se connaissaient pas, les jeux d’eau les ont fait se découvrir. Fréquentant différentes écoles, ils ne se voient pas quotidiennement, mais au moins savent-ils désormais qui est l’autre. «J’ai projeté beaucoup de mon ressenti dans ce travail, avance Marina Cavazza. Je suis arrivée ici il y a dix ans et j’ai besoin de comprendre cette identité genevoise multiple.» En portant un regard attentif et tendre sur ses voisins, la photographe a éveillé en eux, et dans le spectateur, le goût du partage.

Infos et visites guidées: marinacavazza.com