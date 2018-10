La pollution comme essence de l’œuvre

Une balade vertigineuse au bord d’un lac rouge, en Roumanie. Voilà l’expérience qui fait le ferment de la réflexion artistique que Raphaëlle Mueller articule depuis plusieurs années autour des processus de pollution chimique des écosystèmes. Car ces eaux tiennent leur couleur très picturale de résidus de bauxite rejetés par l’industrie aluminière: extrêmement alcalines, elles ne contiennent plus de vie. Quelques litres de cette boue corrosive sont intégrés à «Synthetic Futures - Necrofossil I, II & III», pièce que la plasticienne de 34 ans montre à Halle Nord dans le cadre de l’exposition Bourses déliées. Cet accrochage présente les quatre lauréats des bourses du fonds cantonal d’art contemporain, destinées à de jeunes artistes visuels frais émoulus de la HEAD (Haute école d’art et de design).

Depuis cette promenade autour de 50 hectares de souillure à ciel ouvert, Raphaëlle Mueller investigue essentiellement les déchets électroniques. «Je suis photographe, or il y a de l’aluminium dans mon appareil, explique-t-elle. Je me suis intéressée aux matériaux qui sont implémentés dans nos outils numériques: comment extrait-on de la terre les métaux qui les constituent, puis que deviennent-ils lorsqu’on les jette?» L’artiste se lance alors dans une géologie des médias, n’hésitant pas à se confronter elle-même à la toxicité de ce qu’elle explore. L’un des éléments de son installation consiste en des batteries qu’elle a désencastrées d’un ordinateur, comme cela se pratique en Chine, en Inde ou en Malaisie. États dans lesquels se déversent les détritus occidentaux: «Il s’agit d’une violence invisible, à échelle lente, une sorte de colonisation à rebours des pays dits du Sud.» Ce nouveau type de fossiles générés par une exploitation capitaliste et vénéneuse des ressources prépare la transfiguration des sols en y enfouissant des substances mortifères.

Bourses déliées 2018 Jusqu’au 2 novembre à Halle Nord, 1 place de l’Île. Ma-sa 14 h-18 h. act-art.ch (TDG)