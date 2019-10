Fin de l'exposition «Art et presse» au château de Penthes

Au Musée des Suisses dans le monde, à Genève, l’exposition «Art et presse, libres échanges» qui invitait à découvrir comment les artistes intègrent journaux et magazines dans leur travail, du début du XXe siècle à nos jours se termine ce jeudi. «Comme pour la majorité des gens, ce rapport art et presse est ambigu, relève Barbara Polla, commissaire adjointe, qui assiste le commissaire Guillaume de Sardes. Il oscille entre admiration, questionnement et remise en cause.»

Au Château de Penthes, une feuille de journal froissée accueillait les derniers visiteurs lors du finissage del'exposition. Exécutée en bronze, la page de journal mesure plus d’un mètre de haut. Une page météo géante du «New York Times», tout aussi chiffonnée, a trouvé sa place dans l’une des salles du musée, au rez-de-chaussée. «En arrivant à Paris, l’artiste chinois Wang Du a été frappé par le flux continu d’informations qu’on y trouve, explique Barbara Polla. Ces œuvres jouent sur le contraste entre le côté éphémère des journaux et la durabilité de leur effet.»

Cette exposition à laquelle la «Tribune de Genève» s'est associée pour ses 140 ans a été l'occasion de commander une vidéo d'art réalisée par Ali Kazma dans le centre d’impression de Bussigny, où se fabrique notamment la «Tribune de Genève». Une succession de très belles images, parfois à la limite de l’abstraction, montre le déroulement du travail nocturne. Juste à côté, une autre vidéo suit les différentes étapes de réalisation d’une calligraphie, avec encre et calame. Deux temporalités, deux manières d’aborder l’écriture, mais toutes deux semblent presque déjà appartenir au passé…