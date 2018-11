Daniel Suter voit la vie en couleur

Quand il a repéré cet arbre remarquable, l’œil de Daniel Suter s’est allumé. Le dessinateur a donc sorti son carnet de croquis et son appareil photo pour immortaliser le grand platane de Tsagarada, en Grèce. Un arbre gigantesque qui impose le respect. Son tronc à lui seul déclenche l’admiration du connaisseur. «Quinze mètres de circonférence, tout de même!» De retour dans son atelier genevois, l’artiste a pris son pinceau en poil de martre et ses gouaches pour interpréter ce paysage.

Contrairement à l’arbre qui existe bel et bien, l’homme et le chien sont créés par l’artiste. Il suggère ainsi que ces êtres sont bien petits et juste de passage sous ce majestueux platane vieux de plusieurs siècles.

«J’ai pris quelques libertés en ôtant par exemple la terrasse du café voisin, installée à l’ombre du géant. Et pour donner l’échelle de l’arbre, j’ai mis un lampadaire ainsi qu’un personnage avec un chien.» Le réalisateur de films d’animation (studio GDS) a plutôt une tendresse pour les chats, qu’il a souvent représentés, mais ils ne faisaient pas le poids face au platane d’orient. Une fois le cadrage défini, l’homme pose alors admirablement ses couleurs. Il ose un ciel saumon, marie le vert à l’orange, patine son brun de doré et pique l’image de gris anthracite.

Monumental, cerclé d’un muret de pierres, le tronc ne bouge pas à l’automne. Seules les feuilles virevoltent et tombent, formant au sol un tapis mordoré, une marée végétale qui n’attend qu’un souffle de meltem pour entrer dans la danse. Mais la gouache n’est pas tirée d’un film d’animation de Daniel Suter, et le temps va ainsi rester suspendu à Tsagarada.

Si Daniel Suter a utilisé cette peinture pour en faire le carton d’invitation de son exposition «Arbres et paysages», la plupart des tableaux accrochés actuellement aux murs d’un salon de coiffure accueillant sont des représentations de la campagne genevoise. Des points de vue captés ces deux dernières années lors de balades à vélo ou à pied et qui ont souvent, en toile de fond, le Jura, le Salève ou les Voirons.

Cet arbre remarquable évoque une sculpture pour le dessinateur, avec ses branches pleines de détermination qui se ramifient au gré du temps en formant des coudes ou des courbes libres et élancés.

Ces croquis et photos sont ensuite retravaillés à l’atelier. Sous ses pinceaux gorgés de couleurs éclatantes, les collines ondulent alors sous les vignes, des labours chatouillent la terre, les arbres prennent des formes tentaculaires. Et ça décoiffe joyeusement!

Le ciel de Tsagarada se fait ici saumon clair et doux, comme un air d’automne grec après un été trop chaud. Cette couleur vibre particulièrement bien avec le reste de la composition.

Coiffure Plaza, 1-3, Chantepoulet, rez-de-chaussée, tous les jours sauf dimanche et lundi, 022 732 88 77

(TDG)