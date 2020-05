Comment chasser l’image à l’ère pandémique

Depuis la mi-mars, leur téléphone a tout simplement cessé de sonner. À cause des mesures drastiques prises par la Confédération pour endiguer l’épidémie de coronavirus, les photographes indépendants ont perdu, du jour au lendemain, la quasi-totalité de leurs mandats. Les cinq membres fondateurs de l’agence romande Lundi13 le confirment: environ 80% de leurs commandes ont été annulées ou repoussées. Si la presse leur fournit encore un peu de travail, leurs autres clients ont dû renoncer à les solliciter.

Après un bref temps de stupeur, la nécessité d’informer s’est promptement imposée. Considérant que son métier s’ancre résolument dans le réel et s’accommode mal du télétravail, le collectif de photographes formé en 2015 par les Genevois Niels Ackermann, Fred Merz, Nicolas Righetti et François Wavre – aujourd’hui établi à Lausanne – et le Neuchâtelois Guillaume Perret a décidé de revenir sur le terrain.

«Les dix premiers jours, nous étions un peu sonnés, raconte François Wavre. Mais notre boulot demeure de documenter, même si on ne vend aucun cliché. On ne peut pas attendre chez nous la fin du monde!» Une semaine après le début de la crise, l’agence Lundi13 adresse donc aux rédactions des divers médias un courriel signifiant qu’elle continuerait de couvrir l’actualité, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, tout en offrant un tarif favorable sur ses archives.

Comme la radioactivité

Or, le contexte si particulier de la pandémie soulève d’épineuses questions pour un chasseur d’images. Outre les obstacles purement techniques, comme le fait de respecter les distances, une difficulté de fond a surgi: comment rendre compte sur la pellicule d’un mal invisible? «Un virus, c’est comme la radioactivité, illustre Niels Ackermann. On peut photographier ses effets à travers les gens et leurs comportements, immortaliser des personnes avec des masques, faire des reportages dans les hôpitaux et la grande distribution. Mais trouver l’angle inédit, la nuance, reste une affaire autrement complexe.»

Depuis sept semaines, les instantanés figurant le personnel soignant en grande tenue de protection, des centres-villes désertés ou des enfants las sur leur canapé abondent. En vue de proposer des visions plus personnelles de ce moment historique, l’équipe de Lundi13 décide de créer sur son site une banque d’images et de l’ouvrir à ses confrères romands.

«Raconter la vie est le cœur de notre profession. Et actuellement, la vie consiste en le Covid-19, note François Wavre. L’idée était d’offrir une large palette en réunissant des approches très diverses.» Plus d’une vingtaine de photographes ont répondu à l’appel, dont Alan Humerose, Olivier Vogelsang ou Sarah Carp, afin d’enrichir au quotidien ce catalogue.

Les cinq camarades de lundi13 y partagent également leurs regards d’auteur (lire ci-dessous). Du confinement familial ou aéroportuaire aux thèmes de la vidéosurveillance et de l’effacement, en passant par la notion de frontière, ils suggèrent des clés de lecture originales pour tenter de déchiffrer l’insaisissable.

Nicolas Righetti: frontières et crépuscule

Au début de l’épidémie, Nicolas Righetti a «fait comme tout le monde». C’est-à-dire qu’à l’instar de ses collègues, il a arpenté les rues vides, photographié l’absence, pris sur le vif des passants masqués. «Les prostituées et les dealers s’étaient évaporés de mon quartier des Pâquis, raconte celui qui y est né en 1967. C’était une sensation très étrange, mais impossible à thématiser.» À la faveur de ses promenades à travers le canton de Genève, un fait le frappe: habituellement presque indécelable, la frontière est réaffirmée avec force.

Dès le 21 mars, la grande majorité des douanes est en effet fermée, et l’on ne s’embarrasse pas de subtilités pour le signifier: en certains lieux, barrières antiémeutes, rubans de police et plots de ciment bloquent le passage, comme ici au poste de Chancy II. «Lorsque j’ai vu ces gros blocs de béton, j’ai ressenti une grande violence visuelle, explique-t-il. Et j’ai réalisé qu’en fait, j’avais oublié que les frontières existaient.» Pour effectuer ses prises de vues, le photographe choisit la tombée de la nuit, installant ses flashs pour mettre en valeur des éléments. Ici, la lumière révèle tant la structure du pont que les frondaisons, mariant l’ouvrage et la nature dans une scène d’où la figure humaine est biffée. Curieusement, le feu de signalisation, devenu temporairement inutile, continue de fonctionner.

«Parfois, j’observe des gens qui se parlent par-dessus les bornes, d’un pays à l’autre, sourit Nicolas Righetti. D’autres semblent avoir envie de passer mais n’osent pas, me suspectant d’être de la police!» Celui qui parcourt depuis des années les États les plus fermés du globe, traquant, de la Corée du Nord au Turkménistan, les pouvoirs totalitaires et leurs tyrans mégalomanes, conclut, hilare: «Jamais je n’aurais pensé poursuivre chez moi un travail sur les dictatures!»

Guillaume Perret: portraits d’une famille confinée

L’objectif de Guillaume Perret se nourrit de l’intimité humaine depuis toujours. Spécialiste du portrait, le quadragénaire neuchâtelois s’est naturellement tourné vers les modèles qui partagent avec lui l’expérience à la fois étrange et fertile du confinement: sa femme et ses enfants. «Je ne gagne presque plus rien mais j’ai beaucoup de temps libre, détaille-t-il. Ça tombe bien, puisque je dois m’occuper de mes garçons de 7 et 9 ans. Je suis plus disponible pour les observer, ça m’a donné envie de les photographier pour obtenir une autre présence au moment.»

Le dessein premier de Guillaume Perret ne consistait donc pas à tenir une chronique quotidienne, mais à trouver, en tant que père, une manière de se connecter à ses petits en se laissant entraîner dans leurs aventures imaginaires. La question de la publication de ces images fort personnelles sur internet a été débattue au sein de la famille. Le fait que le corpus dépasse l’anecdote pour former un ensemble qui fasse sens et que les autres puissent s’approprier l’a emporté sur la réserve.

«Les réactions sont très bienveillantes. Je profite de ce temps particulier pour parler des peurs et de l’enfance. J’ai observé que les plus jeunes, en évacuant leur stress par le jeu, gèrent mieux que les adultes leur angoisse face à cet ennemi invisible qu’est le virus.» Ce cliché témoigne de ces instants espiègles. Muni de jumelles pour observer les oiseaux, Valentin s’est réfugié derrière une table pour éviter les flèches que lui décoche son turbulent cadet. «L’histoire est banale mais la scène traduit bien notre attitude face à l’épidémie: on se protège et on observe.»

François Wavre: l’art de la disparition

Au début de la crise, François Wavre a offert à ses congénères un grand bol d’air. Constatant qu’ils «passaient leur temps à regarder les infos et par la fenêtre», il décide de leur apporter la magnificence des paysages helvétiques sur leur écran en réalisant des panoramas au drone. Toutefois, un autre projet germe derrière lacs et montagnes: thématiser l’effacement. «Mon truc préféré, c’est le portrait. Je me demandais comment raconter les gens avec leur masque autrement.»

Il choisit de s’appuyer sur le sentiment général selon lequel l’arrêt forcé du monde rend la vie brumeuse et distord le temps. «Le confinement, c’est la disparition de ce qui fait notre singularité, notamment dans la sphère publique, affirme le Genevois né en 1977. J’ai cherché une façon de montrer que décor, masques et gants persistent, tandis que l’humain s’efface.» Si l’idée paraît limpide, sa mise en œuvre s’avère techniquement complexe. François Wavre multiplie les essais, tente le noir et blanc – qu’il affectionne particulièrement –, jusqu’à aboutir, après deux semaines, à un rendu satisfaisant.

«Mon dispositif est très Covid-compatible. Je pose mon appareil sur un trépied et il prend automatiquement une cinquantaine de photos toutes les quatre ou cinq secondes. Les personnes posent et s’en vont.» L’effet de flou nécessite ensuite un important travail de postproduction. Le demi-frère du photographe, Aurèle, s’est prêté au jeu avec sa compagne, Nessa, et leurs quatre chiens. Parce qu’ils ne peuvent pas tomber malades, les animaux apparaissent nets, alors que le couple s’évanouit. Ne reste concrète que la protection immaculée qui couvre les visages, allégorie éminente de l’épidémie.

Fred Merz: un aéroport tombé en catalepsie

On dirait qu’il a enfoui son mufle d’acier dans le mirador en bois pour mieux hiberner. Portant les couleurs de Swiss, l’avion est, lui aussi, privé de sortie, comme semble le confirmer la double rangée de grillages au premier plan. Fred Merz a choisi de traiter le confinement à travers l’aéroport de Cointrin, en se fixant le défi de demeurer à l’extérieur de son enceinte. Ce cliché, réalisé nuitamment à la lumière naturelle, a été pris près du pont qu’on emprunte pour aller à Ferney.

«Avec l’arrêt presque total du trafic aérien, l’aéroport est devenu un immense parking, constate le Genevois de 41 ans. Il y règne un silence déstabilisant, on n’entend que les oiseaux. Ç’aurait été inconcevable en temps normal: je suis seul au monde et je fais des images rares depuis l’autoroute…» Un bonheur pour celui qui avoue aimer la beauté du vide et confesse une passion ancienne pour l’aéronautique, malgré une aviophobie qu’il «surmonte d’année en année».

Car ayant grandi à Cartigny, commune abondamment survolée, Fred Merz entretient avec les appareils aériens des liens anciens. «Mais je ne suis pas un «spotter» (ndlr: un passionné d’aviation parcourant les aérodromes pour prendre des photos), juste un mec qui aime travailler les paysages industriels!»

Niels Ackermann: scruter le monde de chez soi

Parallèlement à ses enquêtes sur le terrain, Niels Ackermann choisit de prendre au mot l’injonction de rester à la maison. Et c’est devant son ordinateur qu’il se met à explorer la planète, via des caméras de surveillance dont il immortalise régulièrement le contenu. «Je me suis posé la question de comment continuer à exercer mon métier en ne sortant pas de chez moi, indique le photoreporter de 33ans. Et comme je m’intéresse depuis longtemps aux différentes sources d’images, je me suis rendu sur le site Insecam.» Lequel recense, à travers les continents, des milliers de caméras de surveillance qui ne bénéficient pas de la protection d’un mot de passe – ou dont le mot de passe par défaut, tel «welcome», est facile à contourner.

Qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de villes, les propriétaires des appareils ne les ont pas sécurisés, par ignorance ou volontairement. Après avoir défrayé la chronique, Insecam a opté pour une meilleure protection de l’individu; cependant, d’un coup de baguette digitale, il catapulte l’internaute dans un tour du monde vertigineux, du local d’un barbier anglais à un jardin vaudois, en passant par un bistrot coréen, à moins que le voyageur numérique ne décide d’assister à une messe ou de se passionner pour une trieuse de patates.

«Mon but est davantage le contrôle panoptique que de jouer à l’espion, et j’ai pris conseil auprès de deux avocats spécialistes de la sphère privée, assure Niels Ackermann. Au fil des jours, je documente virtuellement l’évolution des comportements, mesure l’avancée du vide, ou, au contraire, le repeuplement de lieux.» Dynamique, sa liste contient un peu moins de 50 références. Il avoue, à titre personnel, être effaré d’entendre qu’une partie de la population suisse «demande à être surveillée à la chinoise» en invoquant le traçage du virus, alors qu’on est déjà épié de toute part. Il en fait ici la magistrale démonstration.