Christiane Grimm lance des défis dessinés sur Facebook

«On s’confine, on dessine…»: voilà le mot d’ordre qu’a donné Catherine Grimm sur la page Facebook qu’elle a créée le 20 mars. Donnant habituellement des cours dans l’atelier carougeois qui porte son nom, l’artiste ne pouvait imaginer couper tout lien avec ses élèves: «Le 16 mars, j’ai dû fermer. Il ne pouvait pas ne rien se passer!» Elle a décidé d’ouvrir à tous les talents la possibilité de demeurer créatif.

Tous les deux ou trois jours, elle lance un nouveau défi aux membres du groupe, qui compte des enfants et des adultes, mais aussi quelques signatures connues du monde de l’art genevois, comme l’illustrateur et bédéiste Jean-Philippe Kalonji ou les artistes Cerise Rossier et Julien Babel. Après avoir planché sur le thème de l’œil ou de la goutte, les dessinateurs confinés s’attaquent désormais à la jungle. L’affaire ne s’arrêtera pas là. Catherine Grimm, qui aime aussi exposer, a recommandé à ses ouailles de conserver leur production…