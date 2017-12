Au-delà de l’exposition Gurlitt

Comme ça, c’est dit… Les avis négatifs sont en français et plus que minoritaires. Dans les faits, en scrutant la cote quotidienne de «Gurlitt, état des lieux», expo ouverte depuis le 2 novembre, la directrice du Kunstmuseum de Berne, Nina Zimmer, en a relevé deux dans le livre d’or. L’un tacle le niveau «décevant» de cette première rencontre avec les Kirchner, Munch, Klee, Dix ou encore Nolde, ces œuvres sorties de l’ombre de l’histoire du marché de l’art à l’époque nazie. L’autre blâme «le bruit» fait pour une exposition qui n’apporte «rien de plus» sur cette période criblée de trous de mémoire. Et, en fait, il y a un troisième commentaire pour dire que «ces deux-là n’ont rien compris»!

L’acceptation responsable par le Kunstmuseum de Berne en 2014 de l’héritage du «trésor nazi» avait divisé, l’exposition d’une partie des pièces – collectées, achetées et, pour certaines spoliées – par Hildebrand Gurlitt, marchand d’art du IIIe Reich, pouvait crisper. Mais c’est une autre réalité qui se renouvelle chaque jour dans les salles de l’institution bernoise. «Si on sentait que l’intérêt serait au rendez-vous, il se confirme et touche de nouveaux publics, poursuit Nina Zimmer. Par contre, nous n’avions pas envisagé que les gens allaient prendre le temps de la lecture et rester parfois plusieurs heures dans l’exposition.»

Un dimanche de mi-décembre, la visite guidée est en français, vingt, trente, quarante personnes… Le groupe ne cesse de s’élargir, l’écoute est religieuse, l’attention ne faiblit pas. Liselotte Gollo a désamorcé d’entrée d’éventuelles critiques: «Le musée ne veut pas se faire de l’argent sur cette exposition, le prix d’entrée est volontairement bas et il est versé sur le compte de la recherche sur cette période.» La guide peut poser d’autres jalons – «Aucun soupçon de spoliation ne pèse sur les œuvres accrochées dans cette exposition» – et remonter le fil de l’histoire avant leur découverte en 2010 dans l’appartement munichois de Cornelius Gurlitt, le fils de l’historien de l’art et directeur de musée devenu l’un des quatre marchands d’art du IIIe Reich.

Les œuvres marquent. La réception est bonne. La densité de l’info infuse allant dans le sens de ceux qui, comme Sabine Sim­khovitch Dreyfus, vice-présidente de la Fédération suisse des communautés israélites, voyaient une opportunité pédagogique dans ce legs surprise: «À titre personnel, lorsque je suis venue à Berne, j’ai été positivement impressionnée. Cette exposition participe de la compréhension et de la transmission de cette période de l’histoire.» Mais pourquoi le dernier des Gurlitt a-t-il choisi Berne comme légataire universel? La question, qui reste sans réponse – si ce n’est quelques pistes comme des liens commerciaux avec une galerie ou des souvenirs de vacances –, est celle qui revient le plus souvent. Au-delà, c’est le rôle de la Suisse, pendant que l’Allemagne nazie décrochait les artistes «dégénérés» de ses musées pour brûler les œuvres ou les vendre, qui intéresse et interpelle.

Regarder son passé

L’année dernière, le Kunstmuseum de Berne exposait déjà le résultat de son immersion dans le passé dormant de ses collections. La grande braderie nazie, les ventes à la Galerie Fischer de Lucerne et sept œuvres qui n’auraient jamais dû y entrer si l’histoire s’était écrite différemment. «On ne peut pas dire que le système était organisé, éclaire Nina Zimmer. Mais les galeristes fuyant l’Allemagne en guerre et les collectionneurs – souvent juifs – affrontant d’autres priorités, les intérêts ont convergé vers la Suisse. Neutre, linguistiquement proche de la France et au bénéfice d’une monnaie stable, elle est devenue un point d’amarrage pour le marché comme pour ceux qui profitaient d’écouler des provenances douteuses ou des faux! Gurlitt s’est aussi fait avoir, on imagine bien certains marchands trop contents d’y être parvenus.»

Hériter d’un ensemble n’a jamais voulu dire accepter tout d’un bloc pour le Kunstmuseum de Berne. Des quelque 1500 pièces – dont 90 à 95% d’œuvres papier –, cinq tableaux ont été restitués, alors que des soupçons d’une origine controversée pèsent encore sur 150 travaux. «Mais seuls ceux affranchis de tous les doutes viendront dans notre collection, nous l’avons toujours dit, rappelle la directrice. Ce qui fait que tout n’est pas encore clair.»

Ce qui l’est, c’est l’effet détonateur de la saga Gurlitt. En 2016, l’Office fédéral de la culture libérait 2 millions de francs pour encourager les musées à investiguer sur la provenance de leurs trésors. La même année, le musée bernois lançait son centre d’études sur plusieurs axes: le pedigree de ses collections, la prospection encore à faire du fonds Gurlitt, la numérisation des archives du musée afin de faciliter les recherches sur les activités de la Suisse artistique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Effort académique

«On peut vraiment s’entraider dans nos recherches entre musées suisses, note Nina Zimmer, on voit par exemple que ce sont les mêmes noms qui reviennent dans ce marché.» L’effort est encore académique, avec des réflexions menées désormais à l’Université de Berne sur l’art spolié dans son acceptation très large. Que ce soit à cette époque ou dans d’autres temps de l’histoire.

«L’art est à la fois quelque chose de très marginal dans l’histoire et le lieu de la cristallisation d’une époque, résume Sarah Burkhalter, responsable de l’antenne romande de l’Institut suisse pour l’étude de l’art. On passe beaucoup de temps à le valoriser, à le défendre, prenons aussi le temps de la modestie et allons voir ce qui s’est passé.» (TDG)