Apprendre la batterie en ligne, sur la table de la cuisine

«Bonjour, c'est Margaret, bienvenue dans ma cuisine.»Un cours de percussions en ligne pour satisfaire ses élèves, c’est bien. Un cours pour tout le monde, c’est encore mieux. Mais tout le monde n’a pas une batterie chez soi? Dans ce cas, utilisons les ustensiles ménagers, le mobilier de la maison, brosse, fouet, shaker. Telle est la proposition originale, ludique et parfaitement didactique de Margaret Harmer.

Cette professeure du Conservatoire populaire de musique et de l’Institut Jaques-Dalcroze met en ligne plusieurs fois par semaine des vidéos pédagogiques pour travailler les rythmes, d’abord avec les mains et les pieds. Particularité: le premier cours ne nécessite rien d’autre que la table de la cuisine et un stylo. Tenté avec un enfant de 9 ans, le résultat mène tout droit au heavy metal (question de goût, il est vrai). Pour les plus jeunes, on verra prochainement à quoi ressemble l’atelier de fabrication d’instruments. De quoi réjouir également les adultes.

«A vrai dire, nuance Margaret Harmer, ce n'est pas gratuit. Car si je peux mener ce travail en ligne, c'est parce que je suis salariée des institutions pédagogiques genevoises. En tant que musicienne de concert, en revanche, je ne gagne actuellement plus rien du tout.» Enseignante et percussionniste expérimentée, Margaret Harmer ajoute: «Je trouve important, au vu de la situation que nous vivons tous, de faire quelque chose de léger et drôle, sans oublier le sérieux des exercices.»

A suivre sur son site officiel: margaretharmer.com