Dévore-moi si tu peux!

De loin, l’affiche suggère un beau bouquet printanier, éventuellement une salade de saison. Fraîcheur, joie de vivre, la vie comme on aime la croquer. De près? C’est la révélation d’une scène horrifique. Un couteau planté dans le crâne, du sang gicle entre les dents acérées d’un lion. Certes, la bête est morte depuis longtemps. Mais ses crocs restent terribles. Que dire encore du souriceau, petit corps soyeux qu’un serpent emporte dans sa bouche vers son funeste destin…?

Pour «Prédations», la nouvelle expo du Muséum, à suivre jusqu’au 19 janvier 2020, l’institution a confié son affiche à Cédric Marendaz. Fameux bonhomme dont on a pu apprécier en particulier l’art du dessin. Brillante exécution, sur la base de photomontage notamment. Le Théâtre du Grütli en fit sa campagne trois années d’affilée. Sur l’autre rive, les Bains des Pâquis font régulièrement appel à son savoir-faire.

Nature (fraîchement) morte

Pour le Muséum, toutefois, Cédric Marendaz aborde pour la première fois un travail de photomontage pur et dur. Trouver puis assembler des images, les détourer, ajouter des ombres. Photoshop, multifiltre. «Pas de gros travail réflexif en amont, précise l’ancien élève des Ars appliqués. Il s’agit plutôt de donner des impressions, pour interpeller, pour surprendre.» Ce qui n’empêche nullement, au contraire, le spectateur de réfléchir sur le destin du souriceau, ou de l’insecte planté sur une fourchette, ou de la place de l’humain dans la chaîne alimentaire.

La recherche de sens, plus souvent que la véracité, a déterminé l’élaboration de cette image à mi-chemin entre la nature morte et l’explosion abstraite. Ainsi, tête et corps du serpent ne sont pas de la même espèce. Ce qui ne nuit pas à la démonstration. «En revanche, faire sortir le serpent de l’orbite du lion aurait suggéré une alimentation nécrophage, donc hors sujet.»

Prédations, du 14 avril 2019 au 19 janvier 2020, Muséum d'histoire naturelle, Genève. Infos: http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/ (TDG)