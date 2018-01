Dans l'intimité de la faune

Le tétras-lyre, la perdrix bartavelle, le bouquetin ou encore le lièvre variable: Olivier Born connaît presque par cœur leurs habitudes, leurs habitats, la distance à laquelle il doit se positionner pour les observer sans les perturber. Des jours, voire des semaines, à arpenter les sommets pour dénicher le promontoire où le mâle parade. Des heures, souvent des nuits entières, à attendre le lever du jour pour les immortaliser. Le photographe vaudois a réuni, dans La faune de nos montagnes, quatorze ans de travail et des dizaines de clichés, témoignant de la riche activité des espèces sauvages colonisant terriers, arbres et autres pierriers dispersés entre le Jura et les Alpes.

«On dit que le photographe animalier doit être patient. Je dirais surtout persévérant. Il faut à chaque fois remettre l’ouvrage sur le métier et cela marche rarement du premier coup», confie le Lausannois, aujourd’hui indépendant après avoir travaillé plusieurs années comme photographe de presse. Chacun garde jalousement ses coins d’observation qu’il a mis parfois plusieurs années à trouver. «On doit être sportif et aimer marcher longtemps en altitude avec plusieurs kilos de matériel sur le dos si on passe la nuit sur place.»

Certaines espèces sont plus difficiles à mettre dans le viseur de l’objectif. «J’ai pris six mois sabbatiques pour mettre en boîte la perdrix bartavelle. Très sensible au bruit, à 200 mètres, cette sorte de poule alpine peut déjà s’envoler. En mai et en juin, le mâle chante sur un éperon rocheux. Une fois l’endroit repéré, j’y suis retourné le lendemain à l’aube en espérant qu’il reviendrait au même endroit. Sur cette période, j’ai réussi à saisir une dizaine d’individus uniquement.» Pour attraper l’aigle, il s’est caché dans sa tente d’affût deux fois trois jours à 50 mètres du lieu où le rapace avait ses habitudes. «Une fois qu’il est là, c’est grandiose.» Olivier Born couvre dans son ouvrage les quatre saisons en mettant en valeur pour chacune d’elles des périodes clés de la vie des animaux, des parades nuptiales aux naissances. (TDG)