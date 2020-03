Am Stram Gram tient une «assemblée invisible»

Nous n'allons pas, sous prétexte qu'un virus ne se détecte pas à l'œil nu, projeter nos peurs sur le monde de l'invisible! Pandémie ou pas, l'immatériel offre son salut en tout temps: pensez un peu à toutes ces idées, ces ressentis, ces rêves, ces souvenirs, ces émotions esthétiques qui prolifèrent sous nos nez de jour comme de nuit, été comme hiver.

«Invisible» sera donc la contre-proposition du Théâtre Am Stram Gram à l’obnubilation générale. Lancée voici une semaine, l'«assemblée» ainsi qualifiée fait acte de résistance. «En créant ce blog, nous entendons continuer, malgré un quotidien et des activités bouleversés, à agir à notre niveau, à répondre à nos missions artistiques, à garder un lien avec le public, et à recréer une autre forme d'assemblée théâtrale», partage Camille Dubois, responsable communication et presse de l'institution. De quoi s'agit-il in situ? Visite guidée parmi des surprises sans cesse renouvelées, destinées aux petits comme aux grands, «pour donner un sens au présent et habiter au mieux le temps à venir», ainsi qu'on le lit au seuil de cette caverne d'Ali Baba.

Passé un poème enregistré de Wislawa Szymborska, avec la voix de Fabrice Melquiot sur une musique de Lezzi (le duo en fournit d’autres au gré de l’itinéraire, signés Cendrars, Éluard ou Lovay), la poésie «en miettes» d'un anonyme contemporain se prête à la recomposition libre. Plus loin, c'est un animal en pointillé, différent chaque matin, que les enfants colorieront pour peupler leur bestiaire de quarantaine. Tiens, l'histoire d'une fillette «cherchant à trouver l'aide qu'elle n’a pas» marie ici la guitare de Simon Aeschimann au timbre de sa femme, Catherine Tinivella. Sur le modèle de l'illustration ci-dessus, voilà qu'on est invité à dessiner «ce qu'il y a dans sa tête», ou à participer à un concours en photographiant un détail de son «infra-ordinaire» confiné…

Des astuces, des jeux, des leçons à exporter sous cape, aussi, pour les recycler à l'envi. Comme ces «poèmes express» empruntés au postdadaïste Lucien Suel, qui consistent à «caviarder» des pages imprimées – soit les raturer jusqu'à obtention du précipité voulu. Enfin, on ne saurait quitter cette page-ci pour l'invisible sans citer ces vers de circonstance – et d'origine inconnue: «Et je hurle aux tulipes qui s'en foutent, bordel donnez-leur des masques, donnez-leur des blouses, donnez-leur des gants tandis que passe un héron protestant.» Katia Berger

«L’assemblée invisible» Blog du Théâtre Am Stram Gram, www.amstramgram.ch