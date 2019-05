Albertine invite Bacchus aux Caves ouvertes

Au vin, Albertine préfère le champagne. Le divin breuvage la rend joyeuse. Mais elle ne refuse pas un bon verre. Surtout lorsqu’il émane de Nicolas Bonnet et Stéphane Gros, cousins vignerons parmi les plus doués du canton. Si ces derniers ne participent pas aux Caves ouvertes, quelque 80 autres exploitants accueillent la foule ce samedi lors d’une manifestation dont la dessinatrice genevoise a conçu l’affiche (lire aussi en p.4 de la «Tribune du terroir»).

Un an après Pierre Wazem, Albertine a été mandatée pour réaliser un visuel déclinable sur différents supports. «Il s’agissait de faire ressortir le côté épicurien de cette fête du vin, qui s’apparente aussi à une balade découverte dans certains villages aux alentours de Genève», explique la dessinatrice établie à Dardagny, au cœur du vignoble. Concevoir une affiche, même pour une habituée comme elle, reste une tâche délicate. «L’objet doit être facilement compréhensible et lisible par tout un chacun. L’efficacité prime.»

L’idée de Bacchus comme figure centrale s’est vite imposée (voir encadré). «J’ai réalisé deux projets, l’un avec un personnage à longue barbe et un autre avec un protagoniste plus jeune, à petite barbe.» Pour les couleurs, Albertine a opté en faveur d’une élégante bichromie, à la fois moderne et flashy. «J’avais envie de quelque chose d’un peu «disco love». Je craignais qu’un dessin trop coloré, trop illustratif, ne tienne pas lors des variations de format.»

Avec l’agence de communication EtienneEtienne, avec laquelle elle avait déjà collaboré l’an dernier pour le visuel de Noël à Carouge, elle a procédé à différents essais avant d’aboutir à un jaune-vert un peu citronné, qui tranche sur un fond rose-lie de vin. Elle a aussi soigneusement étudié la composition. Retouchant au passage son dessin original, réalisé en noir et blanc au format A3, afin de tenir compte de l’espace nécessaire pour la typographie. Au final, son affiche attire l’œil. «L’information est claire. Je trouve qu’elle pète bien.» Nous aussi. (TDG)