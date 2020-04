Et si on accrochait un Vallotton dans son salon?

Imaginez-vous en Belphégor, glissant dans les couloirs du Musée d’art et d’histoire, des Armures aux Palatines. Chaque fois qu’une oeuvre d’art vous plaît, hop! vous l’emportez. «Le Bain turc» de Félix Vallotton? Sous le bras. Ce bel autoportrait de Ferdinand Hodler? Pareil. Libre à vous d’accrocher l’un au salon, l’autre au bureau. De disposer un visage de bronze sur un guéridon, une statuette cycladique sur le balcon ou un cratère grec dans la cuisine en guise de coupe à fruits.

Cette maraude irrévérencieuse est proposée par le MAH lui-même. Soucieux de garder le lien avec ses visiteurs en prévision des jours meilleurs, le musée genevois a mis en ligne une animation originale et amusante, «Le MAH chez vous» (mahchezvous.ch). Le mode d’emploi en est simple: prenez la photo d’un coin de votre appartement que vous souhaitez embellir, puis musardez dans les collections de l’institution. Plus de 60 000 objets ont été mis en ligne, ça fait du choix!

Démarche désinvolte?

Grâce à l’ingéniosité d’une recherche avancée, il est possible de sélectionner un artiste, un nom d’oeuvre, un type d’objet ou sa fonction, une période, des dates, une technique, des matières, un lieu de création, de production ou de découverte. Et même une couleur. Envie d’un bleu profond? «Le retour de la mer» sera du plus bel effet. Un rouge? «Le sommeil» ou «Le gilet rouge» s’accorderont à la perfection avec les coussins du canapé.

Tant de désinvolture peut choquer. La démarche s’inscrit pourtant dans les vues du nouveau directeur du Musée d’art et d’histoire, Marc-Olivier Vahler. «Les oeuvres d’art ont une valeur esthétique et une valeur d’usage», rappelle Sylvie Treglia-Détraz, responsable de la communication du MAH. «Pourquoi ne pas mettre un vase antique dans une cuisine? Les objets ont plusieurs sens, plusieurs vies. Et puis nous avons envie de désacraliser le musée.»

Liens à des animations rigolotes

C’est chose faite avec ce jeu proposé par l’institution. Après avoir envoyé par mail cliché et pièce convoitée au MAH, les deux éléments sont fusionnés, votre intérieur se voit customisé. La proposition est mise en ligne, enrichie de liens à des animations rigolotes: une vidéo des Simpson pour un sofa, un extrait de «Fantomas», avec Louis de Funès et Jean Marais, ou plus sérieusement, des correspondances entre souvenirs personnels et oeuvres d’art.