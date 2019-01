À Meyrin, bal de méduses en style FuittFuitt

Voici une dizaine d’années maintenant que la Compagnie 7273 – ainsi nommée en clin d’œil aux millésimes de ses fondateurs, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon – applique à ses chorégraphies le principe musical du «maqâm». Ce quart de ton qui injecte un surplus de fluidité à la mélopée arabe, le tandem genevois, en le greffant sur le mouvement corporel, le rebaptise Multi styles FuittFuitt. «Nil», «Tarab», «Shooting Stars» ou «Today» – autant de spectacles imprégnés de ce roulis continu, de cette ondulation ininterrompue qui semblent multiplier les articulations du squelette alors qu’ils marquent de leur sceau les productions du binôme.

Coproduite par le Théâtre Forum Meyrin, où elle s’est créée jeudi et vendredi, «Nuit» ne déroge pas à la houle. Douchées par une lueur zénithale qui déjoue à peine la pénombre, sept sirènes coulent un cercle centrifuge sur les rythmes de Maurice Louca. La spirale hypnotise par son obstination planétaire: les membres se font lassos, les chevelures algues, les vertèbres derviches. Mais brisez la courbe et l’harmonie se rompra. Les épaules se mettent à frissonner, les perles du collier se répandent: plancton lumineux épars. Pas d’inquiétude pourtant, la «Nuit» connaîtra son happy end. La pulsation reprendra son cours, forte désormais de sept libres arbitres additionnés, nés du récent big-bang des consciences individuelles.

Pour la Compagnie 7273, le dénouement n’est possiblement pas si heureux. La méthode FuittFuitt finirait-elle par tourner en rond? Elle adopte en tout cas ici une gestuelle plus narrative et symbolique – uppercuts combatifs, poings dressés au ciel, tremblements évoquant la peur – comme si elle ne se suffisait plus tout à fait à elle-même. Qui sait, la formule exige peut-être sa propre continuation. On salue le Forum Meyrin d’Anne Brüschweiler d’y contribuer en soutenant la troupe locale, et en prenant le risque que son public, habitué à des accueils plus estampillés, se montre quelque peu décontenancé.

«Nuit» Théâtre Forum Meyrin, ve 18 janv à 20h30, 022 989 34 34, www.forum-meyrin.ch. Rencontre avec les chorégraphes à l'issue de la représentation. (TDG)