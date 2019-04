Xavier Dolan brigue à nouveau la Palme d'or cannoise

Jim Jarmusch et ses morts vivants de "The Dead Don't Die" feront l'ouverture du 72e festival de Cannes, apprenait-on il y a une semaine. Un choix plutôt gonflé et inattendu qui semblait annoncer une sélection officielle hors-norme. Celle-ci, dévoilée jeudi matin, est désormais connue. Et fait autant la part belle aux valeurs sûres qu'aux nouveautés. Au rang des habitués, et pour certains des déjà palmés, les Dardenne ("Le jeune Ahmed"), Ken Loach ("Sorry We've Missed You"), Almodovar ("Douleur et gloire"), Arnaud Desplechin ("Roubaix, une lumière"), Bong Joon-ho ("Parasite") et bien sûr Xavier Dolan ("Matthias et Maxime"), qui a dû cravacher sec pour être dans les temps parmi les favoris sélectionnés par Thierry Fremaux, surtout après l'échec de son premier film américain, "Ma vie avec John F. Donovan" (toujours pas sorti en Suisse). Rajoutons à cette poignée de grands auteurs le retour, sur la Croisette et peut-être en grâce, de Terrence Malick avec le très attendu "Une vie cachée", tourné depuis plus d'une année, monté et remonté dix fois, film de guerre sur un objecteur de conscience allemand qui avait refusé de combattre pour le IIIe Reich. Il s'agit aussi du dernier film tourné par le regretté Bruno Ganz. Autres retours en compétition, ceux de Marco Bellocchio avec "Le traître" et d'Elia Suleiman avec "It Must Be Heaven".

Outsiders

Et puis il y a les petits nouveaux. Le génial roumain Corneliu Porumboiu, pour la première fois en compétition avec "Les siffleurs". L'étonnante Céline Sciamma, dont le "Portrait de la jeune fille en bleu" lui permettra de briguer la Palme d'or. Le discret Ira Sachs, que personne n'attendait et qui concourra avec "Frankie". Le Chinois Diao Yinan, Ours d'or à Berlin en 2014, cette fois à Cannes avec "Nan fang che zhan de ju hu". Et enfin une possible confirmation pour Kleber Mendonça Filho, qui après "Aquarius" il y a trois ans, reviendra sur la Croisette avec "Bacurau". Est-ce tout? Non. Il faudra encore compter, en concours, sur la présence d'un premier film, "Les misérables" du Malien Ladj Ly. Et sur deux films de femmes, "Atlantique" de Mati Diop et "Little Joe" de Jessica Hausner, ce qui porte à trois le nombre de réalisatrices en compétition cette année. Y aura-t-il des suppléments à ces 18 titres en lice pour la Palme d'or? Il y a fort à parier que oui.

Dans les différents volets hors-compétition, on peut déjà recenser, pêle-mêle, les noms de Nicolas Winding Refn, Claude Lelouch, Werner Herzog, Alain Cavalier, Abel Ferrara, Nicolas Bedos, Bruno Dumont, Zabou Breitman, Christophe Honoré, Albert Serra, liste qui plus est limitative. A laquelle il faudra bientôt ajouter les titres des films sélectionnés à la Quinzaine des Réalisateurs et à la Semaine de la Critique. Le Festival de Cannes aura lieu cette année du 14 au 25 mai. (TDG)