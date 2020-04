Visions du Réel, gratuit, envers et contre tout

Impitoyable avec les rassemblements humains, le coronavirus fait annuler la plupart des manifestations culturelles. Le Cully Jazz a été l’une de ses premières victimes, mais les rendez-vous artistiques ne sont pas tous égaux face à la menace virale. Si la musique en ligne n’a pas toujours grand sens – Patrick Bruel, si tu nous entends… – les festivals de cinéma ont potentiellement une carte à jouer pendant cette période troublée. Si le Festival international de films de Fribourg (FIFF), pris de court, a été sacrifié sur l’autel du légitime principe de précaution, le Festival international du film et forum international sur les droits humains de Genève (FIFDH) a pu maintenir une partie de son offre grâce à sa présence en ligne. C’est le choix qu’a fait Visions du Réel, au bénéfice d’un peu plus de temps d’anticipation. La bonne nouvelle attachée à cette décision de crise consiste en la gratuité de cette mise à disposition publique de la programmation du festival nyonnais. En confinement – prolongé jusqu’au 26avril –, il n’y a donc plus aucune excuse à ne pas exercer sa curiosité sur la cuvée 2020. Explications d’Émilie Bujès, directrice artistique de la manifestation et sélection de quelques-uns des films à voir cette année… depuis chez vous.

La décision de faire basculer le festival en ligne a-t-elle été facile à prendre?

Depuis un moment, nous avions le pressentiment que nous allions devoir inventer quelque chose, ce qui a été confirmé quelques jours plus tard par l’annonce de la fermeture des cinémas. On s’est dit qu’il serait triste d’annuler le festival et le report n’était pas une option, même si notre priorité était de ne pas mettre en danger nos collaborateurs. Avec le nombre de premières mondiales que nous présentons, cela semblait difficile de redéployer le festival en ligne. Mais, au fur et à mesure des annulations, l’industrie du cinéma était de plus en plus tendue par la crise. Il y avait peut-être une ouverture, il fallait tenter cette voie.

Comment avez-vous trouvé les solutions?

Il a fallu contacter au plus vite les ayants droit des films et des plateformes de diffusion pour vérifier la possibilité d’assurer la sécurité des films et d’interdire leur potentiel téléchargement. C’était le cas avec notre partenaire, Festival Scope, qui a l’habitude de gérer des films avec de gros enjeux. Nous avons établi la possibilité de 500 visionnements sur une durée d’une semaine, à l’exception des films de la compétition nationale, pour lesquels nous avons mis sur pied un partenariat avec la RTS pour les mettre en ligne chacun pendant 24 heures, sans restriction.

Comment ont réagi les ayants droit des films?

On a très vite eu des retours positifs pour que, finalement, tout le monde se mette d’accord. Enfin presque. Sur 97 films des compétitions, 95 étaient OK. Nous avons ainsi pu sauver presque l’entier de la programmation (130 films sur 170) et les prix qui y sont attachés, à l’exception des projections spéciales, hors compétition, qui étaient le plus souvent liées à des événements ou des débats. La minisérie sur Hillary Clinton en faisait partie.

Dans ces conditions, la gratuité allait de soi?

Mettre en place un système de billetterie aurait été trop compliqué et nous avions envie de donner le plus de chances possible aux films face à une offre en ligne pléthorique. C’était un vrai choix. Si l’on voulait intéresser, il fallait offrir et renoncer à nos recettes, malgré les implications budgétaires.

Vous pouvez vous le permettre?

Oui, grâce à nos partenaires privés et publics qui nous ont énormément facilité les choses. Nous savons déjà que nous allons nous en sortir. Nous avons pu prendre certaines décisions assez tôt pour limiter les dégâts, du côté des infrastructures notamment, mais nous sommes conscients que l’avenir sera un peu tendu.

Qu’on le veuille ou non, cette situation indique-t-elle une voie pour le futur? Un futur sans salles?

Je ne peux pas m’imaginer le cinéma sans salles! D’autant plus dans un festival où la salle fédère autour d’elle toutes sortes d’événements, de rencontres, qui n’ont pas d’équivalents en ligne. Maintenant, il sera intéressant de tirer un bilan de l’expérience, de voir si le public suit, s’il s’élargit aussi à d’autres aires géographiques. Cela peut ouvrir quelques pistes, permettre une flexibilité plus grande dans la diffusion. Je pense qu’il y aura des discussions dans l’industrie à ce sujet.

«Amor fati»- Le double comme miroir de soi

Portugal, Suisse, France, 102 min. Compétition internationale

Une mosaïque d’hommes, de femmes et d’animaux saisis dans une intimité à deux. Dans «Amor fati», la réalisatrice Claudia Varejão dépeint un Portugal bigarré, loin des stéréotypes, où les traditions ancestrales côtoient la douce agitation du monde moderne. Ces bribes de vie déroulent les liens d’une fillette à sa mère enceinte, d’un trans bichonnant son chiot avant de se muer en Dalida sur scène, de sœurs visionnant les archives familiales pour faire le deuil d’une mère partie trop tôt, d’un fauconnier uni à son animal par un même tempérament solitaire. Brossés avec pudeur, les portraits de ce film choral dévoilent des désirs et des passions partagés, des croyances communes, des caractères et des traits physiques semblables. Le double, miroir de soi. Comme cet homme aux allures de druide, errant dans la forêt avec son cheval à la crinière blanche. Ou ces jumelles adultes, inséparables, arborant les mêmes pulls fantaisie. Ici, la caméra saisit le grain des visages marqué par les ans de deux sœurs vêtues de noir, unies jusqu’à la mort par leur ferveur religieuse; là, elle suit la danse aérienne d’un couple gay vêtu de robes virginales. Dans une économie de mots, Claudia Varejão signe une œuvre contemplative, oscillant subtilement entre réalisme et poésie. N.R.

«Nemesis» - De la vieille gare à la prison moderne sans quitter son atelier

Suisse, 132 min. Compétition internationale Longs Métrages

Observer le monde alentour sans bouger, si ce n’est son angle de vision. Le principe vous rappelle quelque chose? «Nemesis», de Thomas Imbach, ne se présente pas comme un film de confinement au temps du coronavirus, mais il y ressemble un peu. Depuis 2013, le réalisateur zurichois «surveille» le décor urbain qui fait face à son atelier. Comment l’ancienne gare de marchandises tout en briques séculaires cède sous le poids des bulldozers pour ne laisser qu’une friche nette, avant que ne s’édifie le nouveau Centre de police et justice – projet ralenti par de nombreuses oppositions. Mais «Nemesis» va bien au-delà d’une préoccupation urbanistique et historique, même si ces dimensions y sont présentes. D’abord, l’immobilité que suppose le procédé mis en œuvre par le cinéaste suisse sur près de sept ans est constamment démentie par les solutions déployées depuis son perchoir. Que ce soit par les variations d’angle – de la rue sous son bâtiment au lointain de la ville, mais aussi d’est en ouest – ou par les rapprochements que lui permet le zoom, Thomas Imbach crée une liberté de mouvement pour sa caméra, son regard. Autour et dans ce gigantesque chantier, l’élément humain prend ensuite une place prépondérante, avec une petite composante voyeuriste d’ailleurs. Au gré d’amoureux, de graffeurs ou d’ouvriers à l’œuvre, «Nemesis» multiplie les microhistoires possibles. Captant cette métamorphose à travers une constellation de détails, le réalisateur y ajoute des considérations intimes – en voix off – et, avec plus d’insistance, une perspective politique. À cette image d’une prison hypermoderne en train de se construire, il plaque les propos de réfugiés en passe d’être expulsés de Suisse – leur peur de l’enfermement, leur incompréhension face à la sévérité helvétique. L’édification d’un centre judiciaire prend facilement l’allure d’une métaphore totalitaire, même si le moyen d’avancer ce discours critique envers la politique d’immigration suisse demeure subtil. Mais c’est avant tout par l’entremêlement de couches visuelles et sonores, par la diversité des liens sociologiques que révèle un lieu en devenir, que Thomas Imbach signe un grand film sensible, fort d’une complexité captivante. B.S.

«Kombinat» - Quand l’usine forge la ville en Russie

Suisse, 75 min. Compétition internationale Longs Métrages

«Un bon état d’esprit pour une merveilleuse journée», affichent les panneaux qui cloisonnent Magnitogorsk. En plein cœur de la Russie, la ville bat au rythme de la forge de l’acier, du fer et s’organise autour de l’activité économique de l’une des plus grandes usines du pays, Kombinat. Au-delà de la dureté des conditions de vie et des risques considérables du métier qui y sont dépeints, le film aborde la question de la pollution, de ses effets néfastes sur la population et de l’inquiétude des générations futures. En filmant le quotidien de Sasha, Lena, Guenia et leurs familles, le documentariste suisse Gabriel Tejedor montre à quel point la vie de chaque habitant est régie par l’usine et son capitalisme d’État. Au cœur des discussions et des préoccupations de tous les jours, Kombinat est à la fois le pouls central de la ville, son tissu social et économique, et sa principale menace d’implosion.

La propagande d’État, elle, s’immisce en filigrane du quotidien des citoyens qui trouvent une échappatoire à travers la danse. Dans ces moments de grâce, Gabriel Tejedor trouve une forme de délicatesse qui ne fait que renforcer son propos et raconte la Russie d’aujourd’hui avec justesse et pertinence. A.C.

«sòne:» - La mélancolie d’un village en perdition

Suisse, 75 min. Compétition internationale Burning Lights.

«Votre destination n’existe pas», annonce le GPS lorsque Daniel Kemény s’approche de Pietrapaola, petit village perché sur une colline en Calabre. Avec «sòne:», en compétition Burning Lights, le réalisateur retrouve ses terres après vingt ans d’absence. D’abord il y a la brume, épaisse, recouvrant les petites maisons perdues entre les rochers, en alternance avec des photographies de l’enfance du cinéaste. Mais vite on plonge dans les rues à l’abandon, «ils sont tous partis en ville», comme le chante un guitariste au regard lunaire. Pas tous. Depuis plusieurs décennies, d’autres habitants ne cessent d’illuminer les espaces, comme Nicola, 87 ans, qui enregistre tout sur des cassettes pour revivre concerts et fêtes qui continuent à le faire sourire. Dehors, les lieux révèlent d’autres secrets: les musiciens du Band de Pietrapaola apparaissent aux balcons, portés par un chef au centre, tout de blanc vêtu. Et les mélodies se bousculent, formant un bruit joyeusement confus. À l’image de cet instant poétique, la force de «sòne:» intervient dans ces passages entre diverses strates; lorsqu’une réalité brute s’entrechoque aux mondes oniriques, des souvenirs que le cinéaste fait ressurgir. Il y a aussi tous les tableaux fantasmés qui s’immiscent dans le village à l’abandon: lorsqu’un millier de ballons pénètrent violemment dans l’enceinte du village, ils renforcent l’évocation des souvenirs des parties de foot improvisées. Et puis la parole: un groupe de femmes âgées, mélancoliques, évoquent les sérénades des prétendants d’autrefois, pendant la nuit, «lorsqu’on allumait la lumière, ça voulait dire oui». On pénètre dans la vie d’avant, alors qu’aujourd’hui les lieux se vident encore davantage. Nicola partira, lui aussi, sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. Il n’emportera pas ses bandes. Tout est effleuré, jamais expliqué. Au-delà des souvenirs, la caméra capte aussi un monde qui se joue sous nos yeux, quand la vie bat son plein au moment du passage de la fanfare, jusqu’aux parties de cartes sur la place. Le film est un magnifique poème sur la mémoire et la résilience, autour des traditions orales et mélodies d’une époque qui meurt peu à peu. A.KY