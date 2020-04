Un solide «Gardien» adorateur du soleil

Comme son nom l’indique, il veille. Posé sur l’herbe du Centre sportif des Cherpines, «Le Gardien» voisine les installations vides et surplombe les terrains de jeu aujourd’hui déserts. Le totem de pierre érigé par Alexandre Joly sur la commune de Plan-les-Ouates a été inauguré le 7 mars. Juste avant la déferlante coronavirus. Juste après l’incendie qui a ravagé la maison du sculpteur sur le plateau du Retord. Un feu de cheminée mal éteint Une année de dévastation pour l’artiste qui, heureusement, a vu ses réalisations et ses projets rescapés: son atelier a investi le Vélodrome, à la Jonction. Sa compagne peintre, Vidya Gastaldon, n’a pas eu autant de chance: toutes ses œuvres et archives ont été calcinées.

«Le Gardien» semble, lui, défier le chaos. Campé sur ses deux jambes de marbre calcaire, les pieds appuyés sur des dallettes à même le gazon, il dresse sa hauteur - 6,15 mètres - et ouvre grands les bras – 3 mètres – en signe d’accueil. «C’est une silhouette humaine minimale qui rappelle les inukshuks, ces empilements de pierres échafaudés par les peuples inuit et yupik dans les régions arctiques d’Amérique du Nord. Ou les constructions que font les enfants avec des plots», commente Alexandre Joly.

L’artiste a imaginé «Le Gardien» comme une porte ouvrant sur Genève, ses bras indiquant le Jura et le Salève: «Il fait un geste d’amitié, d’hospitalité, d’esprit d’équipe aussi, puisque nous nous trouvons dans un cadre sportif. Un nouveau quartier va s’installer aux Cherpines et j’aimerais que «Le Gardien» en devienne la mascotte, un point de ralliement où les habitants se donneront rendez-vous.» C’est au soleil que le colosse déploie tous ses atouts. Sa tête de verre se voit traversée par des éclats de couleurs irisées et changeantes. Tantôt turquoise et orangée, tantôt rose et bleue, l’échappée du géant vers les nuages est aussi un reflet symbolique au sol.