Un professeur transcrit en musique les vibrations du nouveau coronavirus

Les scientifiques ont parfois des idées qui peuvent sembler farfelues à nos oreilles de béotiens. Ainsi, en pleine pandémie mondiale, un chercheur du Massachusetts Institute of Technology (MIT) s'est «amusé» à transcrire en son une partie du virus Covid-19. Une fantaisie qui paraît même insouciante, voire choquante, alors que la planète entière attend son salut de Mère Science. Pourtant, il n'en est rien. Transformer une protéine en son permet de mieux la connaître. Surprise, le Covid-19, du moins, la protéine spike qui infecte son hôte, produit une musique qui est non seulement agréable, mais relaxante. Allez donc l'écouter sur Sound Cloud. Un compositeur d'ambient music n'aurait pas fait mieux.

Le professeur Markus Buehler du MIT explique sur le site de la prestigieuse institution américaine pourquoi traduire une protéine en son présente un grand intérêt. «Notre cerveau est très doué pour traiter le son. Nos oreilles captent immédiatement toutes les caractéristiques du son: hauteur, timbre, volume, mélodie, rythme et accord. Nous aurions besoin d'un microscope très puissant pour voir des détails équivalents dans une image et nous ne pourrions pas tout voir en même temps. Et puis, le son est un moyen si élégant d'accéder aux informations stockées dans une protéine.» Magique!

Ce sont donc les vibrations de la matière qui nous informent de sa composition. Comme celles de la lumière nous apprennent l'histoire de l'univers... Mais ne nous égarons pas. Qu'apprend-on du Covid-19 en tendant l'oreille?«Que le virus a une étrange capacité à tromper et à exploiter l'hôte pour sa propre multiplication», explique le professeur pas si nimbus. La musique est agréable et vous trompe. «C'est un envahisseur déguisé en visiteur amical», ajoute le scientifique, qu'on sentirait presque jubiler de sa découverte.

Or, cette recherche va aider la médecine. «Car les modèles vibratoires seront utiles à la conception de médicaments. Avec l'intelligence artificielle utilisée pour décoder la partition du virus, on pourrait aussi limiter le pouvoir pathogène du Covid-19 ou concevoir des protéines qui pourraient s'attaquer à lui à long terme. Nous pourrions créer une nouvelle protéine qui corresponde à la mélodie et au rythme d'un anticorps capable de se lier à celle du virus pour l'empêcher d'infecter...» Vous suivez?

Voilà que la musique nous aiderait à comprendre le monde! Pas croyable. La musique? «C'est une réflexion algorithmique de la structure. Les Variations Goldberg de Bach, par exemple, sont une brillante réalisation du contrepoint, un principe que nous avons également trouvé dans cette protéine de Covid-19.» Bon, pas si farfelu, le professeur du MIT.