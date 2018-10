Un petit air de Hodler

Pierre Montant, le peintre aux 890 tableaux, expose une nouvelle sélection de ses œuvres dans la galerie La Cave, en face du Café Papon. «C’est la vingtième exposition que je fais là», annonce l’artiste, rencontré quelques jours plus tôt dans son atelier de la Vieille-Ville. Pierre Montant est une personnalité bien connue des gens du quartier. Il s’y rend quotidiennement à pied depuis Champel, pour aller travailler à la rue de la Tour-de-Boël.

«En début d’année, quand mes voisins de la Grand-Rue me voient passer pour la première fois en pantalon court, ils se disent que le printemps est arrivé», sourit l’alerte septuagénaire.

Durant cet automne si clément, il a toujours les jambes à l’air. «Au plus chaud de l’été, je peins entièrement nu», confesse-t-il. Depuis la rénovation complète de son immeuble de la rue de la Tour-de-Boël, l’ancien ingénieur, devenu peintre en 1970, est descendu du troisième étage au rez-de-chaussée. Son atelier aux murs épais contient quelques antiquités insolites – notamment plusieurs oiseaux empaillés – et la réserve du peintre. C’est là que la dizaine de toiles récentes qu’il a choisi d’exposer est rangée. Celle à laquelle il travaille encore est un souvenir de vacances en Italie.

«Je vais chaque été sur la côte ligure, à Varigotti», nous dit-il. «La vue plongeante sur la mer m’inspire, les rochers, les arbres aux essences variées, les ombres et la lumière, tout me parle. Certes, mes paysages sont figuratifs, mais ce qui m’intéresse en peinture, c’est ce que la photographie ne peut pas montrer. J’ai connu ces paysages grâce à Marie-Louise Jeanneret, ma galeriste genevoise d’origine italienne. Elle avait créé à Boissano, entre Imperia et Savona, un Centre international d’expérimentation artistique très dynamique. Depuis sa disparition et celle de mes marchands de New York et de Californie, je me débrouille moi-même pour exposer.»

Certaines œuvres accrochées dans son atelier n’en sortiront pas de sitôt. Comme cette toile ronde montrant la pointe de la Jonction vue du pont du même nom. Le fleuve et la rivière y confondent leurs eaux dans une transparence magistralement rendue. «Si je l’exposais, je fixerais un prix tel que personne ne pourrait l’acheter», promet-il. Adepte des grands formats, il n’esquisse pas ses œuvres sur la toile. Il fait des croquis dans un carnet, note les couleurs et travaille ensuite à l’huile, en atelier, avec ses souvenirs et son imagination. Il dilue passablement ses couleurs.

«Edgar Degas l’a dit avant moi, la belle peinture est lisse», confirme l’artiste. «Je n’aime pas les tableaux croûteux. Parmi les peintres suisses, je vénère surtout Hodler et Vallotton. Un jour que je parlais avec Jean-Yves Marin, le directeur du Musée d’art et d’histoire (MAH), des expositions Hodler à venir, je lui ai dit que j’avais donné moi aussi dans le parallélisme. Il m’a mis en contact avec Alexandre Fiette, qui a choisi un de mes tableaux pour l’exposition «L’esprit de Hodler dans la peinture genevoise», actuellement à la Maison Tavel. Au sein des 26 artistes retenus, je suis parmi les trois qui sont vivants.»

Présent jusqu’au 4 novembre sur les murs de la galerie La Cave et jusqu’en février à Tavel, Pierre Montant colonise la Vieille-Ville. Il l’a assez peu peinte en somme. Voilà pourtant une amusante représentation de la porte cochère d’un bel immeuble de la Grand-Rue, dans lequel une étude d’avocats a ses bureaux. L’attroupement qu’il a placé devant cette porte est constitué de hérons qui jouent très bien leur rôle de cols blancs bien comme il faut. À Genève, il a trouvé aussi la matière d’une composition appelée «Ballo in maschera». Des arbres d’ornement sont bâchés pour l’hiver sur une terrasse du quai du Mont-Blanc. Leurs silhouettes sous la neige évoquent des dominos vénitiens un soir de carnaval.

Peintre de l’eau, Pierre Montant a représenté plusieurs fois le lac, notamment sur une toile prestigieuse, visible tout près de la galerie La Cave, dans la salle des pas perdus de l’Hôtel de Ville. C’était le cadeau des cantons suisses à la République à l’occasion du 175e anniversaire de l’entrée de Genève dans la Confédération, en 1990. Elle donne au spectateur l’illusion d’être à la proue de la barque Neptune, avec devant lui la rade dans toute sa largeur et la ville au loin.

Expositions Pierre Montant Jusqu’au 4 novembre à la galerie La Cave, 4, rue Henri-Fazy, de 14 h à 20 h, et jusqu’au 24 février 2019 à la Maison Tavel («L’esprit de Hodler») (TDG)