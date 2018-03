Un gala d'étoiles se fait un place à Athénée 4

Pour l’amour de la danse, des gens travaillent dans l’ombre, jusqu’au soir où ils dévoilent les talents qu’ils ont contribué à encourager. Tel est le cas de la Fondation pour l’amour de la danse, constituée il y a dix ans à Nyon, en souvenir du jeune Vaudois Marc Pidoux, un amateur de danse au destin mouvementé. À l’occasion de cet anniversaire, elle organise trois représentations au cœur de Genève, les 23, 24 et 25 mars. Ces spectacles auront lieu dans la salle Athénée 4, qui est plus un bar à musique qu’un théâtre pour la danse. Peu importe, on y fera de la place pour les danseurs et le public.

Les artistes au programme représentent la maturité comme la relève de la danse classique et contemporaine. Parmi les premiers, il y a Lucy Nightingale, danseuse et professeur qui appartenait au Ballet du Grand Théâtre, et Étienne Frey, directeur artistique du gala, autrefois chef de la compagnie Sinopia à La Chaux-de-Fonds. Parmi les seconds, on découvrira par exemple le jeune Brésilien Wendel Mota Silva, boursier de la Fondation, le Cubain Jonathan Gonzalez Reyes, le Burkinabé Romual (sans d!) Kaboré, ou encore la Française Pauline Lavergne. Ces artistes et quelques autres se produiront avant un concert de l’ensemble Arte Diversa, composé de musiciens slovaques.

Ce deuxième gala de l’histoire de la Fondation - le premier a eu lieu en 2007 -, sera l’occasion pour elle de décerner le prix qu’elle a institué en mémoire de la ballerine française Yvette Chauviré, décédée en 2016. Étienne Frey avait créé en 1991 une version dansée de Harold et Maude, dans laquelle le danseur Jean-Claude Pavailli avait pour partenaire, dans le rôle de Maude, Rosella Hightower puis Yvette Chauviré. Étienne Frey fut aussi le chorégraphe d’une mémorable Bayadère en 1999 avec le Ballet du Grand Théâtre, dans des décors et des costumes de Gérald Poussin.

«Semeurs d’étoiles 2» Gala de danse à Athénée 4, les ve 23 et sa 24 mars à 20 h, le di 25 mars à 17 h. Rés. sur www.lamourdeladanse.com (TDG)