Un Titeuf au format XXL fait le mur à Onex

Impossible de le manquer. À Onex, Titeuf s’affiche en dimensions XXL sur deux murs pignons d’immeubles récemment rénovés. Aux rues de la Calle et des Racettes, ces fresques peintes sur des bâtiments appartenant à la Fondation privée pour des logements à loyers modérés (FPLM) attirent immédiatement le regard. Comme sorti des pages d’un album géant, le héros de Zep semble s’accrocher aux cases d’une BD gigantesque qui le voit côtoyer d’autres sommités du neuvième art, d’Astérix aux Schtroumpfs en passant par Corto Maltese ou Jonathan.

«Au total, il y a une soixantaine de personnages, répartis sur deux façades. Parmi eux – c’était une demande de mes commanditaires – plusieurs imaginés par des auteurs suisses comme Buche, Bertschy, Derib, Marini… ou Töpffer. J’ai pu constater qu’il était plus facile de réinterpréter des grandes figures de la bande dessinée humoristique, à la signature graphique forte, plutôt que des personnalités réalistes comme Blueberry ou Barbarella», raconte Zep, déjà auteur d’autres fresques BD à Lausanne, Bruxelles et Angoulême.

Réalisés au format A3, les deux dessins originaux ont été reproduits à l’identique par la société française CitéCréation, avec laquelle Zep avait déjà collaboré. «Pas facile de composer ce genre d’images. Il faut que chaque élément possède un sens. Et pas question de raturer. Un trait de quelques centimètres acquiert une grandeur qu’on ne soupçonne pas au départ. Heureusement, j’ai un dessin assez précis, ce qui rend l’entreprise pas trop paralysante.»

À l’arrivée, Zep s’avoue ravi du résultat. «Onex, c’est le quartier de mon enfance. J’ai vécu dans cette barre d’immeuble. Mes parents ont emménagé ici alors que je n’avais que 1 an et demi. Et j’y suis resté jusqu’à 24-25 ans. À l’époque, j’aurais bien aimé pouvoir contempler des fresques BD juste en bas de chez moi…»

