Un Neuchâtelois arrive du Michigan pour diriger le Musée d’art et d’histoire

Ils étaient 52, puis 46, puis trois, les candidats à la succession de Jean-Yves Marin à la direction du Musée d’art et d’histoire (MAH). Présidente de la Commission de préavis chargée du recrutement de cet oiseau rare, Carine Bachmann, directrice du Département municipal de la culture, témoigne de l’unanimité qui s’est faite sur Marc-Olivier Wahler. Les huit membres du groupe ont voté pour lui. Un choix approuvé par le Conseil administratif à la grande satisfaction de Sami Kanaan, magistrat en charge de la culture en Ville de Genève.

Né à Neuchâtel en 1964, Marc-Olivier Wahler entrera en fonction le 1er novembre prochain. Il arrive d’East Lansing aux USA, où il est à la tête depuis 2016 du Musée de l’Université de l’État du Michigan. Avant cela, ce diplômé de philosophie et d’histoire de l’art de l’Université de Neuchâtel a travaillé notamment au MAMCO à Genève, au Musée des transports à Lucerne et au Palais de Tokyo à Paris, en tant que directeur de 2006 à 2012. Il dirigeait juste avant le Swiss Institute de New York depuis 2000.

«C’est un grand honneur et une réalité très plaisante de revenir à Genève pour y relever ce challenge extraordinaire», a déclaré le futur directeur du MAH lors de sa présentation à la presse par Sami Kanaan mercredi matin. «Le «musée du futur» est le grand mantra du moment. Quel sera-t-il? Nul ne le sait, mais Genève, à ce moment très particulier de l’histoire du MAH, a la chance de pouvoir contribuer à sa réalisation. Le monde entier aura les yeux tournés vers nous ces prochains huit à dix ans», annonce Marc-Olivier Wahler.

Ce nouveau MAH apparaîtra après plusieurs étapes, dont celle du concours architectural prévu début 2021. «Le geste architectural, c’est une chose, mais il y a un principe de réalité à respecter» prévient le futur directeur. «Un musée doit avant tout être utilisable. Celui que je dirige dans le Michigan, signé Zaha Hadid, ne l’est qu’à 80%…»

(TDG)