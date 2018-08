Un Genevois sur le chemin de Broadway

La comédie musicale, le Genevois Ylan Assefy-Waterdrinker l’a dans le sang. L’an dernier, à 18 ans, cet étudiant au Collège Rousseau mettait en scène son premier spectacle, «Legally Blonde», au Casino-Théâtre. Belle performance en forme de travail de maturité bilingue anglais-français, récompensée par un 6/6 et des standing ovations. Dès le 24 août, il récidive en montant «The Best of Broadway», une sélection des plus grands succès présentés sur les planches à New York, de «Miss Saigon» à «Grease» en passant par «West Side Story», «Hair» ou «A Chorus Line». En attendant de filer à Londres à la rentrée pour y suivre un bachelor au sein d’une école spécialisée dans ce que les Anglo-Saxons nomment le Musical.

Magie du spectacle

Ses classiques, ce jeune habitant du Petit-Saconnex les connaît sur le bout des doigts, lui que sa mère, à l’âge des culottes courtes, a emmené à l’Arena, au Théâtre du Léman ou au Théâtre de Beaulieu. Coups de foudre et coups de cœur pour «Mamma Mia!» «Cabaret» et «Les Misérables». La musique, les performances scéniques, la beauté des chorégraphies, tout le subjugue. Et quand sa maman lui glisse: «Tu vois, la comédie musicale, c’est la forme de divertissement la plus complète», il opine du chef, fasciné par ce mélange ultradynamique de chant, de danse et de théâtre.

«Je me souviens d’une scène, au début de «Cabaret», qui m’a énormément marqué. Le présentateur du show s’adresse à quelqu’un dans le public et lui lance: «La vie est difficile? N’y pensez plus. Car ici, la vie est magnifique!» Une manière de faire comprendre que la magie d’un spectacle permet de s’affranchir de nos soucis, en se laissant emporter par l’histoire.» Cette profession de foi, Ylan Assefy-Waterdrinker la répète comme une antienne à la troupe qui travaille avec lui sur «The Best of Broadway», une trentaine d’acteurs âgés de 13 à 21 ans ainsi que le même nombre de techniciens. «Je les encourage à créer cette sorte de bulle hors du temps, qui permet de captiver les spectateurs pendant deux heures.» Au four et au moulin, le jeune homme se transforme quotidiennement en homme-orchestre. La sélection du Théâtre de Marens, à Nyon, c’est lui. L’obtention des droits de production? Lui encore. La réalisation de l’affiche – une belle image réalisée sous Photoshop? Toujours lui. Et on ne parle pas de la conception des décors, du choix des costumes, du casting ou de la mise en scène. Ylan n’arrête pas, mais il adore ça. «Je ne suis pas tout seul», glisse-t-il, modeste, ravi de cette expérience encadrée par le Geneva Amateur Operatic Society (GAOS).

À même pas 20 ans, cet enfant de la Cité de Calvin, aux origines afghanes par son père et néerlandaises par sa mère, n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Logique pour un passionné qui a découvert les planches à 12 ans en accompagnant sa sœur cadette à un stage organisé par l’Atelier de comédie musicale de Genève (ACMGE) – «Une révélation; j’en suis revenu avec les yeux qui brillaient.» Presque normal pour un garçon qui, dès sa première pièce, «La famille Addams», en 2015, a obtenu le rôle principal. Et qui s’est distingué depuis dans «Hair» (à nouveau un premier rôle) et tout dernièrement dans «Chaplin», un musical autour de Charlie Chaplin, où il incarnait rien moins que Charlot, chapeau melon vissé sur la tête et démarche à dix heures dix.

Direction Londres

À peine «The Best of Broadway» derrière lui, il s’agira pour lui de boucler sa valise. Direction Londres. «J’ai auditionné pour intégrer une école de comédie musicale. Il y avait 1800 candidats pour 36 places disponibles.» Adoubé, Ylan Assefy-Waterdrinker compte bien apprendre les nombreuses facettes du métier dans la capitale britannique. Sans oublier Genève pour autant. «Je me verrais assez revenir durant les vacances scolaires… pour y monter un spectacle.» On ne se refait pas…

«The Best of Broadway» Théâtre de Marens, rte du Stand 5, à Nyon. Du 24 au 26 août. Ve 20h, sa 15h et 20h, di 15h. Rés: www.theatreinenglish.ch

(TDG)