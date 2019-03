Superbe Bertrand Belin

D’abord, saluons l’audace de la programmation du festival qui, en consacrant une soirée entière à Bertrand Belin et à The Limiñanas, transgresse deux de ses principes fondamentaux. Celui de la langue premièrement, puisque Marie et Lionel Limiñana, qui ont décidé de nommer leur groupe de leur nom de mariage mis au pluriel, privilégient la langue de Shakespeare au français, si apprécié du festival. Deuxièmement, par le style des artistes, qui tranche avec la variété tous publics généralement proposée lors des concerts, à l’image de celui de Jérémy Frérot, donné la veille, dans cette même salle de l’Alhambra.

Priscille Alber, codirectrice du festival disait dans ces mêmes pages ne «pas vouloir être élitiste». C’est pourtant à un public connaisseur mais cependant nombreux que s’adresse la soirée. Car l’audience est bien présente ce jeudi soir dans une salle comble. Elle accueille avec chaleur Bertrand Belin, venu assurer la première partie de la soirée. L’auteur-interprète-écrivain rappelle d’abord Benjamin Biolay et donc Bashung par son phrasé parlé qu’il pose sur des morceaux tendus et formidablement bien exécutés par ses quatre musiciens. La poésie de Belin se cache derrière des répétitions de phrases a priori triviales, scandées de sa voix chevrotante. Le public suit les moindres variations linguistiques de l’artiste, tout en appréciant sa gestuelle hypnotique.

Puis viennent les Liminañas. Marie, à la batterie et Lionel, à la guitare. Les deux fondateurs et compositeurs du groupe sont entourés de deux chanteur/teuse et de trois musiciens. Ici, la voix est noyée sous des nappes de guitares (trois au total) et des effets de réverbération: un réel parti pris esthétique, ancré dans la tradition du rock psychédélique qui, depuis la fin des années 60, revient en force tous les dix ans.

Les paroles simples et volontairement naïves du groupe, chantées dans un anglais à l’accent français très fort et assumé, ainsi que les structures très répétitives des chansons paraissent lasser le public qui commence de désemplir la salle. Belin retourne alors sur scène le temps d’une chanson, et ravive l’enthousiasme de la foule. Qu’il plaise ou agace, le personnage sait manifestement comment attraper les regards. (TDG)