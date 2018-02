«Solo» se dévoile dans une première bande-annonce alléchante

Un événement dans l'événement! Dimanche soir, lors de la mi-temps du 52ème Super Bowl, remporté par les Eagles de Philadelphie, les téléspectateurs ont pu découvrir les premières images du très attendu nouvel opus de la saga Star Wars: Solo.

Ce second spin-off, après Rogue One, sera centré sur la jeunesse Han Solo, incarné par Harrison Ford depuis 1977. C'est l'acteur Alden Ehrenreich (Ave, César!) qui joue le jeune contrebandier, accompagné d'un jeune Chewbacca. Au casting de cet opus réalisé par Ron Howard (Apollo 13, Da Vinci Code), on retrouvera également Woody Harrelson (Hunger Games, Three Billboards, Larry Flynt) et Emilia Clarke (Game of Thrones).

A découvrir sur les écrans à partir du 23 mai prochain.

Le teaser diffusé lors du Super Bowl LII, dimanche soir:

