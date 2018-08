«Si j’étais un objet, je serais une yaourtière»

Dix jours durant, Jean Dujardin s’est baladé à Locarno en peignoir et nu-pieds de coton. Il était sur les affiches aux murs de la ville, dans les prospectus sur les tables de bistrot, marchant en bordure d’autoroute, le regard dans le vague. Et imprimant à la 71e édition, qui s’achève ce samedi, sa dégaine étrange d’évadé d’un spa de luxe, ou d’une clinique de fous.

Il y a de ça. Pour la première fois, le comédien s’est laissé happer par l’univers de Benoît Delépine et de Gustave Kervern, dont «I Feel Good» fait la clôture du festival sur la Piazza Grande. Luxe d’avoir un nom aussi fameux que Dujardin, oscarisé en 2012 pour «The Artist». Folie de s’immerger cinq semaines durant parmi les non-acteurs d’une communauté Emmaüs, près de Pau. Au final: une comédie acide et tendre, un conte philosophique raisonnablement absurde dans la lignée du cinéma sale et méchant du duo de réalisateurs – qui signent ici l’un de leurs films les plus «accessibles».

Jean Dujardin y campe Jacques, quadra à la ramasse qui se rêve entrepreneur à succès et rejoint sa sœur (Yolande Moreau), directrice d’un village autogéré où vivent et travaillent des cabossés de la vie. Il essaie de convaincre les pensionnaires de souscrire à son projet: «devenir beaux» grâce à la chirurgie esthétique low cost que leur promet une clinique bulgare. Finalement en chair et en os (et en chemise) à Locarno, l’acteur se prête au jeu du «si».

Si vous deviez passer sous le scalpel d’un chirurgien, que changeriez-vous?

Oh, un peu plus de cheveux, allez. Je ne comprends pas que l’on puisse aller sur la lune mais qu’on ne sache pas mettre quelques poils supplémentaires sur le crâne d’un mec! Ou alors c’est un secret bien gardé. Si le risque de calvitie m’angoisse? Non, mais je regarde des photos de Sean Connery pour me rassurer.

Si vous deviez vous réincarner en objet de seconde main?

Je serais une yaourtière. Il y en avait de superbes à Emmaüs, orange, en parfait état de marche, avec le verre impeccable. Je n’en avais plus vu depuis les années 70, ma mère en avait une. On peut encore faire des affaires. Dans le film, une scène montre des visiteurs se ruant littéralement dans les allées. Ce ne sont pas des figurants mais des vrais amateurs qui viennent chiner pour revendre les objets dans des brocantes, trois fois leur prix.

Si vous deviez choisir entre le couvent et une communauté Emmaüs?

J’aime bien me retirer, mais je m’ennuierais vite. La formule du village Emmaüs, un peu différente de l’entreprise que chacun connaît, me conviendrait mieux. Je pense que faire connaître cette espèce d’îlot d’autogestion a été pour Gustave et Benoît un moteur de leur projet. C’est un système d’entraide franchement admirable.

Si vous deviez choisir entre Kervern et Delépine?

Ouille! C’est couille gauche et couille droite, là. Et moi, je suis au milieu. (Rire.) Franchement, c’est impossible de choisir car ils sont vraiment complémentaires. Déjà, ils font des films pour s’amuser pendant leurs vacances d’été (ndlr: ils sont les piliers de l’émission «Groland» sur Canal+). L’un, Benoît, a des fulgurances de cinéma, l’autre, Gustave, bosse dans l’humain. Dans leur filmographie, j’avais adoré «Le grand soir» et «Mammuth». Quand on y voit Depardieu, on sent qu’il est épanoui. Ça, c’est contagieux pour un acteur. C’est un peu ce qu’on vient chercher chez Claude Lelouch, ce plaisir communicatif qui est franchement assez rare.

Se frotter à leur univers pouvait aussi être une certaine prise de risque au niveau de votre image?

Oui, mais je ne veux plus de ces comédies lisses. Dans «Un gars, une fille», j’ai l’impression d’avoir fait 4000 sketchs sur les salles de bains et les problèmes de belle-mère. Ça va, j’ai fait le tour. Avec Gus et Benoît, on a été biberonné au même robinet, les comédies italiennes et celles de Bertrand Blier et de Joël Séria, qui joue d’ailleurs mon père dans le film. En signant avec eux, on sait qu’on va dans les marges. Mais je ne fais pas du cinéma pour être inféodé au chiffre. Je ne veux pas ronronner, faire toujours la même chose. Et puis, j’adore leurs textes. Je n’avais pas lu des phrases comme les leurs depuis longtemps – depuis «OSS 117», en fait.

Vous êtes entré facilement dans leur univers?

On s’est vu deux fois avant de filmer. Puis, sur le tournage, il nous a fallu deux jours pour se renifler. Il y avait de leur part un poil de méfiance. Gustave est venu me dire qu’il était surpris de découvrir que j’étais un acteur assez fin. (Rire.)

Vous le prenez comment?

Ça m’a fait marrer, je n’ai pas besoin qu’on me flatte. Sans second degré, dans ce métier, tu es mort. Après, je ne sais toujours pas si c’était de la vanne, de la maladresse ou de la sincérité brute. Mais c’est en tout cas très sain.

Si vous deviez échanger votre oscar contre un autre objet sympathique?

Un beau juke-box, tiens. Un truc bien vintage, avec du crincrin d’époque. Rempli de Dean Martin, pas du violent. Un truc pour 19 h, un petit filet musical.

«I Feel Good» de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Sortie le 26 septembre. (TDG)