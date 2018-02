Sharunas Bartas, le plus mystérieux des auteurs

Il est à l’image de son cinéma. Taciturne, voire taiseux, mystérieux et radical. Lorsqu’il est venu la semaine passée présenter son dernier film au festival Black Movie, Sharunas Bartas a dans la foulée accepté d’accorder quelques interviews. Et même si on sent que l’exercice lui pèse et qu’il n’est pas vraiment à l’aise, le cinéaste lituanien s’y prête sans broncher. Genève n’est pas pour lui une ville tout à fait inconnue. Il y avait même présenté son premier film, Trois jours, en 1991, dans le cadre du Festival Stars de demain. Il était alors venu avec la comédienne Katerina Golubeva, qui fut son épouse et mit fin à ses jours en 2011. «J’y suis repassé en transit ensuite», précise-t-il.

Mais depuis, Bartas a fait son chemin dans un cinéma d’auteur exigeant, signant des films sélectionnés dans les grands festivals mais généralement écartés des circuits commerciaux. Certains se souviennent peut-être de titres comme Few of Us (1996) ou The House (1997), de leurs plans fixes sidérants et du travail d’épure du cinéaste sur les silences et l’espace. En mai 2017, c’est à la Quinzaine des Réalisateurs, à Cannes, qu’il a présenté Frost. Un film étonnant, ne serait-ce que par la présence d’une star dans son casting, Vanessa Paradis.

Les stars sont abordables

«Nous cherchions des comédiens en France et ailleurs, murmure-t-il. Son nom m’a été suggéré et elle était disponible aux dates du tournage. Je ne sais pas comment elle a réagi en lisant le scénario, mais je suppose que ce fut une bonne réaction, puisqu’elle a accepté. Sans condition. Avant de commencer le film, nous avons parlé. Nous avions un langage commun. Enfin, nous l’avons trouvé. On croit souvent que les stars sont inaccessibles, ou dans leur tour d’ivoire. C’est faux. Elles sont souvent plus abordables qu’on ne le pense. Ce qui est parfois compliqué, c’est le timing. Mais une fois que ce problème est résolu, les choses se passent généralement très bien.»

Vanessa Paradis chez Sharunas Bartas. L’équation avait de quoi surprendre. Certes, elle n’y a pas le rôle principal. Les héros de cette histoire, ce sont un homme et une femme, un jeune couple qui part de Vilnius pour apporter des vivres et des vêtements à des partisans ukrainiens qui font la guerre aux Russes. Froid et dénuement ponctuent un voyage rigoureux, glacial, parfois nocturne, dans un pays où terre et ciel semblent se confondre. C’est dans un hôtel polonais où ils font escale qu’ils rencontrent des humanitaires et des journalistes. Parmi ces derniers, Vanessa Paradis. Étonnante apparition comme surgie du néant, improbable contrepoids à ces deux antihéros que le film semble couver du regard.

«Nous avons tourné la fin du film au début, admet le cinéaste, relativement évasif. Tout était très écrit et c’est une chose qui facilite le tournage. Qui pourtant n’a pas été très simple. Il y avait une trentaine de personnes, chacun à un poste bien déterminé. Je leur donnais des ordres sans être dur. Être dur ne sert à rien. Pour le reste, Frost est tourné comme un film d’action. Et pourtant, c’est un film sur l’amour. Et non pas un film d’amour.»

Dans ses indications, Bartas cherche aussi à ce que ses acteurs soient dans un état proche de leurs personnages. «Ils doivent réagir comme réagiraient ceux qu’ils incarnent. Je ne leur parle pas beaucoup. Et je ne pense pas qu’il soit besoin de tout expliquer dans le détail. Je privilégie une direction d’acteurs très simple. En supposant qu’ils connaissent mon cinéma et peut-être ma manière de tourner.»

Secrets d’écriture

Sharunas Bartas tourne des films depuis presque trente ans. Et s’il est largement reconnu par les cinéphiles, il reste pratiquement inconnu des autres franges du public. Un état de faits qui ne lui pèse absolument pas. «Lorsque je fais un film, je ne pense à rien. Ni à son impact, ni à son futur public, ni même aux festivals qui éventuellement le sélectionneront. Il n’y a ni calcul ni ambition. Je le réalise, c’est tout. Ensuite, s’il y a de l’intérêt, c’est parfaitement positif. Sinon, je ne peux pas dire que je sois heureux avec mes films. Je pense qu’on peut toujours faire mieux. Quant à leur réception, je ne peux pas les influencer. Chacun a le droit ou non de les accepter. Avant, il y a l’écriture, qui ne prend que quelques mois et qui n’est pas du tout une étape facile. J’ai besoin d’énormément de concentration pour écrire.»

Si ses secrets d’écriture resteront bien gardés, Sharunas Bartas se défend par ailleurs d’être un cinéphile. «Je visionne des choses en fonction de mon humeur. J’aime des films absolument différents. J’ai un faible pour les auteurs et il m’arrive de revoir mes vieux films.»

Récemment accusé d’agression sexuelle par une comédienne, Sharunas Bartas n’évoquera évidemment pas l’affaire. À la fin de l’interview, il tient pourtant à faire un selfie de notre rencontre. Décidément, quel singulier personnage!

(TDG)