Rose et son double luttent contre le harcèlement

Pour Rose, l’enfer, c’est le collège. Toujours seule, cette jeune ado se voit systématiquement mise à l’écart par ses camarades. Ceux-ci l’insultent, la tournent en ridicule et la font chanter. Désespérée, la môme. Car Rose n’arrive pas à crever l’abcès. Amis, parents… elle n’ose parler de ce qui lui arrive à personne. Pour se défouler, elle dessine. Une manière d’exprimer son mal-être. Pendant son sommeil, son autoportrait en colère prend soudain vie. Plus extraverti que l’originale, le double de Rose va prendre sa place à l’école. Il y a du changement dans l’air…

Beau texte

Créée en 2016 à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, la comédie musicale «Rose & Rose» aborde de manière décalée un sujet sensible: le harcèlement à l’école. À l’enseigne d’Opéra-Théâtre Junior, Michèle Cart met en scène ce beau texte de Valérie Alane, porté par la partition d’Alvaro Bello. «Je suis toujours à la recherche d’œuvres destinées aux enfants et aux adolescents», explique cette Genevoise qui propose régulièrement des pièces dont le sujet et la durée sont adaptés à des interprètes et à un public juvéniles. Après «Don Pasquale», «Brundibár» et «West Side Story» notamment, voici «Rose & Rose». «J’ai découvert ce spectacle sur internet et apprécié le traitement ludique qui était proposé d’un thème actuel plutôt grave.»

Traiter du harcèlement scolaire avec des élèves du Cycle d’orientation est vite apparu évident à Michèle Cart: «Aborder ce problème auquel de nombreux jeunes sont confrontés à travers un spectacle où ils sont eux-mêmes acteurs me semble le meilleur moyen pour leur faire prendre conscience de sa gravité.» Sa troupe, la directrice d’Opéra-Théâtre Junior l’a composée pour l’essentiel avec des étudiants du Cycle de la Florence. En 2017, d’autres éléments de cet établissement avaient participé à la relecture de «West Side Story», et leurs professeurs étaient partants pour un nouveau projet.

«Pour la plupart de ces élèves – dix-sept au total, auxquels s’ajoutent deux collégiens – il s’agit d’une première expérience théâtrale», indique Michèle Cart, qui s’est mise à travailler avec eux depuis septembre 2018. «Il n’y avait pas d’obligation. Des cours facultatifs ont été créés, ouverts à tous, quel que soit leur degré.» À trois reprises, les jeunes acteurs ont été libérés des cours, mais ils ont aussi travaillé durant quelques week-ends. Depuis le début de cette semaine, ils se consacrent uniquement à la répétition de leur spectacle.

Progression constante

Tandis qu’Arsène Liechti se penchait sur la direction musicale et Béatrice Nauffray sur la chorégraphie, Michèle Cart drillait son équipe. «Au début, il y a toujours un petit moment de stress. Avec l’aide de deux professeurs de la Florence, il a fallu leur apprendre le chant. Puis les mettre à l’aise sur scène.» Aux vacances d’octobre, les rôles ont été distribués, avec entre autres Audrey Heimendinger et Aurélie Rogers dans le double rôle de Rose. Depuis, les comédiens en herbe n’ont cessé de progresser. «Ils se sont vraiment révélés, en prenant confiance en leurs moyens. Ils aiment jouer et chanter. Ça se voit et ça s’entend.» À découvrir dès vendredi à Chêne-Bougeries.

«Rose & Rose» Du 12 au 14 avril, salle J.-J. Gautier, rte du Vallon 1, à Chêne-Bougeries. Ve 20 h, sa 17 h et 20 h, di 17 h (TDG)