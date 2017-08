Rire à l'italienne avec «La Locandiera»

Ils ont vendu jusqu’à la dernière place. Dans leur accueillante serre auberge de Troinex, Brigitte Rosset et Christian Scheidt affichent complet jusqu’à la fin. Mais pas qu’eux, car «La Locandiera quasi comme» mobilise aussi depuis le 2 août les comédiens amateurs des Tréteaux de l’Arvaz, et toutes sortes de bonnes volontés de Veyrier et de Troinex.

Un véritable événement culturel et festif au cœur de l’été, au milieu des tomates en plein essor. Un coin d’Italie au pays des cardons, pour le plus grand bonheur d’un public venu applaudir la pétulante Brigitte Rosset et son excellent partenaire Christian Scheidt. Ils sautent d’un rôle à l’autre de «La Locandiera» à un rythme généralement soutenu, ce qui rend la moindre longueur très sensible, notamment lorsqu’un effet comique est surexploité. A cette réserve près, la représentation ravit par les trouvailles de la mise-en-scène de Robert Sandoz et par les qualités des deux protagonistes.

En Mirandolina et autres rôles, Brigitte Rosset jongle allégrement avec les portraits-charges, comme dans ses célèbres solos. Christian Scheidt, quant à lui, fait montre d’une belle agilité physique et de jeu, et d’une subtilité fort appréciée. Sans le moindre élément rappelant l’époque de Goldoni mais avec l’art de faire brûler les planches, ils font revivre à leur manière l’esprit de cette comédie italienne donnée «quasi comme»!

Serres de Widmer Hydroculture à Troinex, route de Bossey, jusqu’au 26 août. Complet. (TDG)