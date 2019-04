Rami Malek et Léa Seydoux à l'affiche du prochain 007

L'acteur américain Rami Malek, oscarisé pour son interprétation de Freddie Mercury dans «Bohemian Rhapsody», figure au casting du nouveau James Bond, aux côtés de la Française Léa Seydoux, a annoncé jeudi Cary Fukunaga, le réalisateur du film, dont le titre n'a pas été divulgué.

«Je vous promets de faire en sorte que Mr Bond n'ait pas la tâche facile pour sa 25e mission», a déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux Rami Malek, laissant entendre qu'il endosserait le rôle du méchant pour ce nouveau volet des aventures du célèbre espion de Sa Majesté.

A word about #BOND25 from Rami Malek pic.twitter.com/CLJ5mpO9mu — James Bond (@007) 25 avril 2019

Plusieurs acteurs font leur retour aux côtés de Daniel Craig, dont ce devrait être les dernières aventures dans la peau de l'agent 007: l'actrice française Léa Seydoux dans le rôle de Dr Madeleine Swann, les Britanniques Ben Whishaw dans celui de «Q» et Ralph Fiennes pour «M» tandis que l'Américain Jeffrey Wright jouera de nouveau Felix Leiter.

«Je suis très contente d'être de retour et impatiente de commencer», a déclaré Léa Seydoux lors de la présentation organisée depuis la villa en Jamaïque où le romancier britannique Ian Fleming a créé le personnage de James Bond.

Making a welcome return in #BOND25 is Dr Madeleine Swann, played by Léa Seydoux… pic.twitter.com/av1DYLIIUz — James Bond (@007) 25 avril 2019

Making sure 007 doesn’t cock it up, Ralph Fiennes returns for another mission as M in #BOND25 pic.twitter.com/QXShg1VnBd — James Bond (@007) 25 avril 2019

Parmi les nouveaux visages au casting figurent l'actrice cubano-espagnole Ana de Armas ou l'Américain Billy Magnussen.

«Ca a définitivement été un honneur d'être choisi» pour diriger ce 25e opus, a dit Cary Fukunaga, premier Américain à s'attaquer à un volet de James Bond, la majorité des réalisateurs ayant été britanniques.

Tournage commencé

Né en Californie en 1977, Cary Fukunaga a remplacé le Britannique Danny Boyle, réalisateur oscarisé de «Slumdog Millionnaire», qui avait jeté l'éponge en août 2018 en raison de «différends artistiques». Ce changement avait retardé le tournage du film, dont la sortie était prévue à l'automne 2019, une échéance désormais repoussée au 8 avril 2020 selon plusieurs sites spécialisés dans le cinéma. Fukunaga a notamment réalisé «Beasts of No Nation» et «Sin Nombre», et mis en scène la première saison de la série à succès «True Detective», pour laquelle il a reçu un Emmy en 2014.

Indiquant que le tournage avait déjà commencé en Norvège et en Jamaïque, le réalisateur a précisé que «l'équipe retournerait, après la Jamaïque, à Londres». La productrice Barbara Broccoli a elle précisé que le 25e volet débuterait par un James Bond «profitant de la Jamaïque».

(afp/nxp)