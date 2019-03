Ramdamjam invite le jeune public à ouvrir les oreilles

Pour les petits curieux, c’est une aubaine. Pour leurs parents aussi. Depuis 2017, le festival Ramdamjam invite les minots à découvrir les trésors cachés des musiques et des danses du monde. Au Musée d’ethnographie (MEG), spectacles, initiations, ateliers et visites se succèdent ou se déroulent simultanément, en présence d’une trentaine d’artistes de tous les horizons. Organisée en parfaite complicité entre les Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM) et le MEG, la manifestation thématise cette année sur le printemps, explorant tous les rites associés à cette saison.

Dimension participative

«L’idée, c’est de laisser les enfants (de 2 à 10 ans) être les rois du musée le temps d’un week-end», explique Astrid Stierlin, responsable des activités pédagogiques et jeune public aux ADEM. Pour un prix très abordable (entre 10 et 15 francs), les kids se voient proposer une diversité culturelle bien réelle. «La dimension participative est importante», précise Denise Wenger, responsable de la médiation culturelle au MEG. Prescripteur, junior incite la ou les personnes (maximum deux) qui l’entourent à mettre la main à la pâte. «L’adulte n’est pas qu’accompagnant. On privilégie les moments de partage. C’est très apprécié.» Certaines activités d’initiation demandent à leurs participants de s’inscrire (pas plus d’une heure à l’avance), d’autres ne

nécessitent pas de réservation.

Investissant tous les espaces du MEG, le festival Ramdamjam offre notamment l’occasion de découvrir la bibliothèque, habituellement fermée le week-end et disposant notamment d’une belle collection de livres pour enfants. Ou le salon de musique, avec des accès aux 17 000 heures d’enregistrement des archives de musique populaire, un trésor audio méconnu. Résolument familiale, cette grande fiesta constitue aussi pour les ADEM l’occasion de donner un coup de projecteur sur leurs nombreuses activités.

Percussions suisses

Parmi les temps forts, on pointera toute une série d’initiations. Aux percussions de la musique populaire suisse par exemple, avec utilisation de planchettes, de cuillères en bois ou de balais. Aux danses du Japon aussi, où l’on découvrira les mouvements de la danse traditionnelle buyô. Ou aux chants slaves, avec rondes et farandoles. Rayon spectacles, on prend les mêmes et on recommence, les artistes donnant les cours se produisant par ailleurs dans les jardins du MEG. On ne ratera pas les rythmes du Brésil, ou les danses et chants du Maghreb. Mais le must reste peut-être la danse du dragon chinois, avec son show de marionnettes géantes.

Petit-déjeuner en musique

Initié il y a deux ans, le Ramdamjam a le vent en poupe. L’année dernière, le festival a attiré quelque 3000 personnes. En 2019, il évolue gentiment. «On a renoncé au créneau 0-2 ans, pour renforcer le secteur 3-5 ans», relève Jean-Alexis Toubhantz, des ADEM. La fréquence des spectacles a légèrement diminué, mais ces derniers durent un peu plus longtemps. Enfin, l’offre de restauration a été développée, avec l’arrivée d’un foodtruck. Le petit-déjeuner en musique reste pour sa part offert à tous les participants. Miam!

Festival Ramdamjam, sa 23 et di 24 mars de 9 h 30 à 17 h 30, MEG, 65, bd Carl-Vogt. Pass journalier: 15 fr.

Infos: www.ramdamjamfestival.ch (TDG)